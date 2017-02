Poca movilización en los terminales larenses

En años anteriores, el sábado antes de Carnaval era uno de los días más importantes para el traslado de pasajeros que partían desde el Terminal de Barquisimeto, sin embargo, en esta oportunidad, se tuvo un 40 % menos de movimiento en comparación con el 2016, informó Luis Valencia, director del ente.

“Hasta ahora hemos trasladado a 26 mil personas, el año pasado para este momento habíamos movido a 45 mil” dijo, a la vez que agregó que apenas se habían habilitado 20 unidades de transporte en horas cercanas al mediodía, cifra que quedaba corta para lo que estaban acostumbrados a utilizar anteriormente cuando incluso se veían en la necesidad de habilitar buses que no estaban contemplados.

El directivo hizo nuevamente el llamado al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para que haga valer su palabra y publique en gaceta el acuerdo al que se llegó con los transportistas, relacionado al incremento del costo de los pasajes. Esto debido al conflicto que se generó el viernes cuando los fiscales de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (Sundde) exigieron a los conductores cobrar unos precios que están desactualizados.

Ayer también se contó con la presencia de los fiscales, quienes estaban inspeccionando las unidades de transporte; por su parte, los profesionales del volante indicaron que permanecen cobrando lo que se estipuló, a pesar de lo poco beneficioso que les resulte.

Valencia destacó que el terminal no tiene competencia en el caso, puesto que sólo establecen precios referentes a las rutas urbanas y el hecho de que el ministerio no establezca oficialmente los nuevos costos produce constantes quejas a las que no pueden dar respuesta.

Una opción más costosa

Los carros particulares o “servicio de lujo”, como se hacen llamar dichos conductores, dieron a conocer que actualmente los destinos que más se manejan son Valencia, Maracaibo, Caracas y Valera; cuyos precios oscilan entre los 6 mil bolívares y 10 mil bolívares. Según Frey Andrade, de la Unión de Conductores 23 de Enero, esos montos no llegan a cubrir las necesidades que tienen los profesionales del volante, aun cuando estos pueden trasladar hasta a cinco pasajeros por unidad y realizar varios viajes por día.

Por las nubes

Los destinos en el exterior ahora son poco solicitados, incluso en estos días festivos. Ayer, apenas 44 pasajeros fueron movilizados por la aerolínea que presta su servicio en el Aeropuerto Internacional Jacinto Lara, en el 2016 se trasladaban al menos 150 personas por día, cifra que ahora es la mayor expectativa a trasladar durante todo el asueto. Esta falta de demanda generó que incluso se trabaje con un avión con menor capacidad de pasajeros.

Los viajes de placer quedaron en el pasado, pues gran parte de quienes compran los pasajes en dólares lo hacen por alguna necesidad y no por gusto de visitar lugares más allá de las fronteras venezolanas.