Con viacrucis Cáritas Barquisimeto visibiliza crisis social #23Mar

La acentuada escasez de alimentos y medicinas que se traduce en hambre, desnutrición y muerte dio origen al viacrucis que este Viernes de Concilio impulsó Cáritas Barquisimeto con el apoyo de Projumi y La Ciudad de los Muchachos.

Como antesala a la Semana Mayor, tiempo de recogimiento y oración, los asistentes al viacrucis recorrieron las calles del centro de Barquisimeto, desde La Ciudad de los Muchachos hasta la iglesia Concepción.

Jóvenes con la cruz a cuestas, niños con carteles, pacientes crónicos, feligreses, personas con discapacidad y activistas se sumaron a la actividad, sin embargo, el apoyo de la sociedad civil no fue el esperado.

El modesto grupo de personas elevó oraciones y cánticos, cumplieron con las 14 estaciones y el rosario.

El padre Omar Gutiérrez, presidente de Cáritas Barquisimeto, señala que “la situación que está viviendo el país no hace distingos ni clasificaciones. Todos estamos padeciendo los mismos sufrimientos”.

Apuntó que el papel de la Iglesia, en vísperas de la Semana Santa, es denunciar la realidad que vive el país.

“Cuando un niño no tiene qué comer, cuando una madre no consigue medicinas, cuando un paciente crónico ve mermada su salud por la falta de tratamiento, Jesús sufre”.

Reiteró que la Iglesia no puede callase ante tantas injusticias.

Destacó que todos estos problemas que derivan de la escasez y carestía de la vida aquejan al Prójimo.

Recordó que la Iglesia ha estado siempre al lado de los más vulnerables, y actualmente, realiza una labor plausible a través de las ollas comunitarias para paliar la situación. “Más gente tiene que apoyar esa iniciativa”.

Gutiérrez alerta que de cada 10 niños 7 sufren problemas de malnutrición, por lo tanto el índice de malnutrición alcanza el 70% en las parroquias más vulnerables de la entidad larense.

Menos cursos

El profesor Gerardo Pastrán, presidente de Projumi, explicó que el propósito del viacrucis es sensibilizar a la gente.

“No puede haber paz mientras haya tanto sufrimiento en las personas”.

Indica que se trata de una lucha socioreligiosa, la cual implica un papel importante por parte de los laicos.

“Tenemos que asumir un rol protagónico. Todos tenemos que aportar. Si no hay alianzas no vamos a hacer nada. Tenemos que pensar en los Cristos que sufren en este momento”.

Por otra parte lamentó que la institución que preside se vio en la obligación de reducir los cursos producto de la crisis social y económica.