Ramos Allup en Lara: La candidata representa la continuidad de la crisis

La crisis económica que estamos viviendo y que se va a mantener mientras no se cambie el Gobierno de Nicolás Maduro fue creada deliberadamente por Hugo Chávez para someter a los venezolanos por el estómago, dijo Henry Ramos Allup, ex presidente de la Asamblea Nacional y máximo dirigente de Acción Democrática, en el acto celebrado ayer en el gimansio Napoleón Rodríguez en respaldo a la candidatura de Henri Falcón a la gobernación de Lara.

En el acto también intervinieron el mandatario regional, quien fue precedido por Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional y quien se midiera con Falcón en las primarias; y el también parlamentario Alfonso Marquina.

Falcón admitió que con Ramos Allup tenía muchas coincidencias en estos momentos de crisis.

El líder adeísta aseveró que los militantes y simpatizantes de su partido estaban poniendo el máximo esfuerzo al servicio de la democracia en Lara y en el resto del país.

Reconoció como enaltecedoras las palabras que con “hidalguía, humildad y solidaridad” había pronunciado Florido.

Dijo que nos compromete más allá de nuestras organizaciones políticas: en este momento, después de haber seleccionado a los 23 candidatos, unos por consenso y otros por elecciones primarias, cerrar filas alrededor de ellos.

Al referirse a la crisis económica, Ramos Allup aseveró que esta fue originada deliberadamente por Chávez, cuyo pensamiento resumió en estos términos: “Pongo a vivir a los venezolanos con las importaciones que yo haga. Porque yo soy el que tiene los reales y eso me permite dominarlos: tú comerás, si me apoyas; y tú no comerás, si no te arrodillas”.

Así mantuvo al país durante años hasta que producto de la corrupción y de la mala administración cayó la industria petrolera, que hoy está hecha trizas; bajó la producción y, además, bajó el precio del barril de petróleo.

Y un país que importa el 70 por ciento de todo lo que consume -sea alimentos, maquinarias, insumos, bienes de capital y lo que sea- y se te acaban los dólares para importar, simplemente tiene carestías en todos los terrenos. Y eso fue lo que pasó aquí.

Coincidió una quiebra del aparato productivo nacional con la caída de los ingresos, que no le permiten al Gobierno chavez-madurista seguir controlando a los venezolanos por el estómago.

Otros países que han atravesado estados críticos como este, han podido sobrevivir y no han pasado hambre porque tienen producción primaria. Producen comida y en consecuencia, tendrán carencias en otras cosas, pero no en materia alimentaria.

Este plan deliberado del Chávez madurismo de que no haya producción nacional es la consecuencia de la trágica situación por la que está atravesando Venezuela.

Ojo, advirtió. Esta situación no va a cambiar, sino que va más bien a empeorar cada minuto que este régimen permanezca en el poder.

Por eso, yo le pido a los larenses, como a los hermanos de toda Venezuela, que no se dejen engañar.

Aquí, como en todos los estados, el Gobierno de Maduro pretende repetir, en algunos casos, a los mismos gobernadores fracasados que ahoran han causado localmente una desgracia similar a la que ha causado Nicolás en todo el país. Y en otros casos han presentado candidatos importados, como ocurre en el estado Lara.

Yo les quiero decir que esta señora que trajeron aquí de candidata -dijo refiriéndose a la almirante Carmen Meléndez, ex ministra de Gestión y de Defensa, además de tesorera de la Nación- no puede llamarnos a engaños. No es nada nueva.

“No puede ser nuevo ni nueva quien representa la continuidad de lo mismo.

El candidato o la candidata de Nicolás Maduro, llámese como se llame, está hecha con la misma plastilina de Nicolás Maduro. Y si agarran estas gobernaciones será para desgraciar a los estados que tienen la oportunidad de escoger a un buen gobernador”.

En el Gimnasio Napoleón Rodríguez estuvieron presentes el coordinador ejecutivo regional de la Mesa de la Unidad Democrática, Macario González; Sobella Mejías, ex rectora del CNE; Dr. Ángel Ocanto, de Avanzada Progresista; Alfredo Alif, secretario político de Un Nuevo Tiempo; Carmen de Ramos, esposa del ex alcalde Alfredo Ramos: Humberto Agudo, secretario de organización de la Causa R, y dirigentes de otras organizaciones políticas.