Ramos Allup llega a Lara para “acabar con la trampa del Gobierno”

Con la intención de combatir la alta abstención que se estima para las elecciones a gobernadores, hoy llega a Lara, el Secretario General del partido Acción Democrática, Henry Ramos Allup, en el marco de su gira nacional, sustentado en el hecho de que Acción Democrática es el partido que obtuvo el mayor número de candidatos a gobernadores (12).

En el encuentro cara a cara con los ciudadanos, intentará convencer a los reacios a acudir a las urnas electorales.

El diputado al Consejo Legislativo del estado Lara y Secretario General de AD en Lara, Roberto Sánchez, invitó a los larenses a escuchar el discurso de Allup, que viene cargado de razones de peso para salir el domingo 15 de octubre a los centros electorales y no abandonar los espacios ganados por la oposición.

Sánchez recordó que estas elecciones tienen un carácter diferente a las anteriores por la Gobernación, pues no se trata de elegir una gestión, ni al candidato que resolverá el problema de todos los venezolanos, sino al candidato contrario al Gobierno, con miras a las elecciones presidenciales, que sería la única salida del actual régimen.

-La gente tiene que entender que no se trata de defender a Henri Falcón. Con las votaciones regionales no va a cambiar nada, no se va a resolver la inflación, el desabastecimiento, ni la inseguridad, esta lucha es un paso más para salir de Maduro. Los gobernadores lo que sí pueden es alcanzar más espacios para iniciar el cambio en el país, que si por el contrario todos fueran rojo rojitos, pone más cuesta arriba el cambio.

Recordó al electorado votar por una de las seis tarjetas que tenga la cara de Henri Falcón, de cualquiera de los partidos que lo apoyaron desde el inicio: Acción Democrática, Copei, Movimiento al Socialismo, Un Nuevo Tiempo, Puente y Avanzada Progresista.

Todavía el Consejo Nacional Electoral no ha precisado si los votos para Luis Florido, que están reflejados en el tarjetón final, serán sumados a Falcón, por lo que pidió asegurar el voto.

La oposición cuenta con 7.500 personas entre testigos y miembros de mesa, 3 por cada mesa, además los testigos de flujo de cola y los coordinadores de los centros de votación quienes garantizarán la legalidad del proceso electoral.

El 15 de octubre la Unidad también desplegará a más de 7.500 movilizadores para hacer la “operación de agitación” que, explica Sánchez, se trata de hacer un barrido en cada calle para animar a la gente a votar.

Apuntó que en los siete centros electorales que fueron nucleados, habrá terminales donde se dispondrán autobuses para que las personas sean llevadas hacia el nuevo centro en donde les corresponde votar, esto para evitar que el transporte sea una excusa para no participar.

Sobre el voto asistido, recordó que una persona de confianza del elector es quien debe acompañarlo a la urna electoral para la elección de su candidato, y en ningún momento puede ser obligado a ser acompañado por un extraño o alguien que pertenezca al Consejo Comunal o partido político, cuestión que se rumoró por las redes sociales.

-Lo que está vigente es la Ley Electoral y no pueden haber reglas sobrevenidas, todos esos hechos, si llegaran a ocurrir, los vamos a denunciar.

El diputado considera que éstas son trampas que está creando el Gobierno para provocar la abstención, letal para la oposición, como ocurrió en el caso del 2012, cuando superó el 50 % y la oposición sólo obtuvo tres gobernaciones, allí se perdieron estados tan importantes como Zulia y Carabobo.

El diputado señaló que en los tres panoramas que maneja la oposición sobre la abstención, igualmente Henri Falcón ganaría en Lara. Comentó que la campaña de Carmen Meléndez, es “errada por todos los lados”, desde hechos tan simples como usar un timón como imagen cuando Barquisimeto no cuenta con puertos y que además representa al equipo de Magallanes, teniendo el estado Lara a los Cardenales.

-No tiene fuerza, es la candidata del hambre, del desastre, no conoce al estado y nadie sabe su nombre real, no ha hecho más que una campaña de dádivas, pero todas las encuestas dan a Henri como ganador muy por encima”.

Agenda

Henry Ramos Allup estará hoy a las 4:00 de la tarde en la plaza Federico Carmona, en las inmediaciones de Wendys y El Paseo en la avenida Los Leones.

A las 5:30 se dirigirá al Parque Nelson Mandela en Cabudare, ubicado en la avenida La Montañita, de la urbanización El Recreo y a las 6:30 regresará a Barquisimeto, para encontrarse con los vecinos de La Sucre, tres de los puntos más afectados por los hechos violentos en el país.

El sábado a las 10:00 de la mañana Ramos Allup estará en el Gimnasio Napoleón Rodríguez en la avenida Corpahuaico junto a Henri Falcón, a las 2:00 de la tarde pasará por el Tocuyo y a las 4:00 de la tarde visitará Quíbor.