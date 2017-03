Renovación se desarrolló con total normalidad

La revalidación de organizaciones con fines políticos arrancó ayer con diferentes dificultades.

Aunque en Lara se incrementó el número de máquinas de 12 a 16 (7 en Iribarren, 2 en Torres y 1 en el resto de los municipios) los inconvenientes dieron cuenta de lo advertido: criterios establecidos por el cuerpo comicial resultan titánicos para alcanzar el 0.5% del padrón electoral en 12 regiones. Loengry Niño Vargas, director general de la Junta Regional del Consejo Nacional Electoral (CNE), declaró desde la plaza de la Justicia que tal y como lo ordenó la sentencia del TSJ el Poder Electoral procedió a normar el proceso de renovación de las organizaciones con fines políticos.

“Este es un proceso histórico, que está recogido en la Ley de Partidos Políticos de 1965. Cada cinco años, a partir de la promulgación de esa ley, se hace este proceso”.

Destacó que de acuerdo a la sentencia debe ser regulada la doble militancia, relegitimarse todas las organizaciones políticas nacionales ya que las regionales lo harán después de las elecciones regionales y relegitimarse aquellos partidos que no alcanzaron el 1% de la votación en la última elección nacional en por lo menos 12 estados.

Recordó que aquellas organizaciones que no participen en este proceso de renovación no participarán en ningún proceso electoral, ni nacional, ni regional ni municipal. “El proceso en Lara se ha desarrollado con total normalidad. A las 7:30 am reportábamos 100% de los puntos operativos y a las 8:01 am comenzamos a atender a los electores. Dispusimos 7 máquinas en la plaza La Justicia en Iribarren, 2 en Torres y 1 en las respectivas plazas Bolívar en los demás municipios de la entidad”.

Niño Vargas reiteró que el corte que se hizo a media mañana arrojó el desarrollo normal del evento.

Indicó que la jornada se realiza de 8:00 a 12:00 del día y de 1:00 a 5:00 de la tarde. Hoy se retoma el proceso en el mismo horario, dijo.

“Una vez finalizada esta primera etapa vendrá una fase de reparos y seguidamente de subsanación, de manera que si una organización no alcanza el 0.5% en por los menos 12 estados tiene la posibilidad de dos días adicionales durante el lapso de subsanación. Posteriormente viene el lapso de impugnación”.

Y añadió: “hoy (ayer) un elector puede registrarse en cualquiera de las organizaciones que corresponden pero el fin de semana siguiente puede inscribirse también en otra y en el subsiguiente en otra. El CNE va a dar como válida la última transacción que haya hecho el elector porque el ente no puede obligar a ningún elector a que se mantenga en una organización. El elector puede cambiar de opción y el CNE tomará ese último registro”.

Respecto a las fallas indicó que hubo una información falsa de que había retrasos en Palavecino, pero eso no fue así, aseguró.