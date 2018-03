Reportan fallas en el transporte este lunes en Barquisimeto #12Mar

La situación de crisis con el transporte público en Barquisimeto cada día es más crítica. Este lunes diferentes líneas de transporte no salieron a laborar y los usuarios de nuevo tuvieron que llegar a sus puestos de trabajo caminando.

Usuarios de la Ruta 21 reportan que no hay autobuses de esa línea prestando servicio ni para el este ni para el oeste.

Este es el segundo lunes en el cual está asociación de transportistas cesa sus actividades por falta de unidades.

Afiliados a esta línea de transporte reveló a www.elimpulso.com que de 130 unidades solamente se encontraban activas 15 la semana pasada.

La situación se repite en las rutas 5, 6, 7, 12, por nombrar a las más grandes de la ciudad. Usuarios del norte no escapan a esta terrible realidad que agobia no solo a los larense si no que se extiende a lo largo y ancho del territorio nacional.