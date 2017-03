Ruy Medina ve positivamente labor militar en hospital

“Vemos con buenos ojos (la presencia de policía militar) y queremos colaborar también en que nos mantengan la disciplina hospitalaria”, dijo el director de Salud en el estado Lara, Ruy Medina.

Ayer se tuvo una mayor participación de funcionarios militares en las instalaciones del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (Hcuamp) como parte de lo planteado por los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), quienes aseguraron que se despejaría l azona exterior de la Emergencia del centro de salud para tener una mayor organización.

Ciertamente, desde horas de la mañana se notó el cambio en el lugar que desocuparon; movilizando a los familiares de los pacientes al Centro de la Esperanza Divina Pastora, espacio que funciona desde el 2010 como sala de espera con el fin de que sea utilizada por aquellos que estén al cuidado de algún hospitalizado pero que, a pesar de tener mayor comodidad, nunca ha sido tomado en cuenta para el descanso.

Medina indicó que ciertamente ahora hace falta un cable que permita la comunicación con quienes se encuentren en la sala de espera, no obstante, mientras se resuelve dicho problema, se contará con un mensajero que haga saber cuándo se necesita del familiar.

No solo la Emergencia será beneficiada por la presencia de los uniformados, el estacionamiento y acceso a las instalaciones hospitalarias tendrán el cuidado de la policía militar.

“Reforzarán nuestra seguridad que muchas veces no es suficiente por falta de funcionarios”, expuso.

El directivo espera que con esta participación quienes acuden al hospital central tengan un comportamiento más disciplinado; de igual manera que un 80% de las personas que se encuentran en la institución no deberían estar en el lugar debido a que en el mismo no se aceptan visitas, sino un solo acompañante.

Con el tema de la reventa de los medicamentos tiene como expectativa que este tipo de actos deje de suscitarse en el centro de salud.

En luto

“No hay ni siquiera una conmemoración, ni una celebración. El gremio médico en el país está de luto y se siente deprimido por la horrible situación de salud que atraviesa nuestro país”, dijo Medina en relación al Día del Médico.

Indicó que la salud no es solo medicinas, sino que esta inicia con una alimentación adecuada y con calidad de vida que “en los últimos años nos quitaron. Por muchos incrementos salariales que hagan no entienden que no solucionan nada”.