Saime confirma solicitud de pasaporte exprés

Según el sociólogo Tomás Páez, en los últimos 17 años casi dos millones de venezolanos han sellado su pasaporte para emigrar de un territorio en donde la crisis económica se ha convertido en una crisis humanitaria.

Gran cantidad de ciudadanos en todo el país aseguran tener un familiar o amigo cercano que haya emigrado o esté en planes de hacerlo.

Para nadie es un secreto las largas colas que se registran en las instalaciones del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) desde mediados del año pasado, por parte de usuarios a la espera de obtener su pasaporte o renovarlo.

Sin embargo, a partir de este mes los ciudadanos que deseen agilizar la tramitación de su pasaporte podrán hacerlo gracias al nuevo sistema que implementó el SAIME en su página web.

El más reciente servicio lleva por nombre Pasaporte Exprés.

El organismo resaltó que la medida será un golpe duro contra los gestores y actos de corrupción y permitirá que los ciudadanos puedan obtener su documento en 72 horas.

Cómo es el proceso

Todos aquellos que deseen solicitar el pasaporte tendrán que ingresar en la página web del Saime: www.saime.gob.ve , selección el ítem solicitud de pasaporte, ingresar usuario y clave y solicitar asignación de cita.

Por este primer proceso deberán ser cancelados 51.000 bolívares.

Posteriormente el usuario recibirá un mensaje de texto en donde la institución le indicará la fecha y oficina seleccionada.

Allí el ciudadano deberá cancelar 3.600 bolívares adicionales.

Una vez que acuda al chequeo dactiloscópico, el ciudadano recibirá otro mensaje de texto en donde le indicarán que puede acceder a la opción de pasaporte exprés.

Quien opte por este servicio deberá ingresar una vez con su usuario y clave al portal y pagar con una tarjeta de crédito, que esté a su nombre, 67.800 bolívares extra.

Es importante destacar que la trabajadora Eucary Urbina, vía telefónica, le informó a periodistas de EL IMPULSO que quienes soliciten la entrega de su pasaporte en las oficinas de Caracas lo recibirán en un lapso de 72 horas y, los ciudadanos que requieran que su pasaporte sea entregado en otra ciudad deberán esperar cinco días para retirarlo.

Así mismo cualquier persona que ya haya solicitado la cita para sacar su pasaporte o esté a espera de que llegue el documento, tan solo deberán cancelar el monto de tarifa de pasaporte exprés.

Urbina hizo hincapié en que las citas solamente se otorgan a través del portal web y no se podrán solicitar citas para pasaportes a través del centro de llamadas 0800-SAIME-00.

Luz en medio de la tormenta

Carlos Méndez recién se graduó de chef profesional en una escuela culinaria muy reconocida dentro de la ciudad.

Méndez tenía como visión culminar sus estudios de tres años y emigrar hacia Chile, en donde lo recibiría su mejor amigo, pero su objetivo se había truncado por la lentitud en la entrega de su pasaporte.

“En septiembre pedí la cita y me la dieron para finales de noviembre y estas son fechas en las que aun no llega el documento. Me parece un precio totalmente exagerado lo que tengo que pagar para agilizar un trámite que debería hacerse de manera eficiente, pero prefiero hacer el sacrificio para tener el pasaporte en mis manos dentro de cinco días, que pasar más tiempo en un país donde no puedo progresar económicamente”, expresó.

En tanto, José Leal considera que este nuevo proceso es una trampa en la cual el Gobierno nacional se aprovecha del incremento de la Unidad Tributaria para conseguir mayor cantidad de recursos.

“Eso es todo, el proceso de renovar pasaporte es ineficiente y ahora se convertirá en una tarea imposible para que todos veamos obligados a pagar un monto exagerado. Es un robo sin arma en mano”.