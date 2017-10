Salud larense continúa en polémica

Luego de las imágenes que circularon durante el fin de semana, en las cuales se mostraba el estado en que estaban siendo atendidas las parturientas en el Hospital Dr. Pastor Oropeza Riera, dependiente al Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS); comenzaron los señalamientos de los diferentes sectores para no hacerse cargo de tan importante responsabilidad.

De parte de representantes del Gobierno Nacional, se expuso que la situación se generó debido a que en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (Hcuamp) la semana pasada no contó con agua en sus instalaciones, por lo que quienes fueran atendidos debían llevar sus recipientes con el vital líquido; en vista de tal situación, supuestamente las mujeres en trabajo de parto prefirieron acudir al IVSS para ser tratadas, lo que causó un colapso en dicho centro de salud.

La polémica alrededor de este caso hizo que algunas personalidades de la medicina en el estado Lara se pronunciaran al respecto. Alirio Escalona, jefe del servicio de ginecobstetricia, consideró como un atropello el accionar que ha tenido la viceministra de salud, Linda Amaro. “De manera inconsulta violentó nuestros depósitos a nivel de la admisión obstétrica”, indicó el galeno.

Según Escalona, el servicio que representa se ha caracterizado por el esfuerzo que realiza para brindar la atención a las mujeres, a pesar de las condiciones a las que se enfrenta el sector salud a nivel nacional y por supuesto, en la institución.

“Nos sentimos vulnerados como médicos y como personas cuando una colega, egresada de nuestra casa de estudio, no tiene la dignidad de buscar ante nosotros las respuestas a sus dudas”, dijo en relación a la información que pueden aportar con respecto a las deficiencias que se presentan en el servicio.

A criterio del galeno, la visita de Amaro también significó una violación y un abuso de poder, puesto que aparentemente se encontraba acompañada de cuerpos de seguridad quienes ingresaron a ciertas áreas a las que no debían acceder, además de no contar con el debido equipo; según fue denunciado.

Reconoció además las solicitudes que se hacen a las pacientes, a la vez que expuso que deben realizar la petición puesto que no cuentan con el material médico quirúrgico necesario.

Si bien el director del Hospital Central iba a dar su punto de vista durante la convocatoria realizada, su presencia fue solicitada por la viceministra Amaro, quien interrumpió la rueda de prensa. “No nos invitaron, pero estamos una comisión del Poder Popular para la Salud esperando, quisiéramos saber si pudiese salir alguna de las autoridades”, expresó al llegar la representante a nivel nacional.

Tema económico y político

Por su parte el director regional de salud, Ruy Medina, dio a conocer que ya se hizo la solicitud del presupuesto correspondiente al año 2018 en materia de salud.

La cifra requerida fue de 89.451.251.752,00 bolívares, de los cuales fueron aprobados únicamente el 10%, dijo Medina. Un total de 72 mil millones quedaron sin ser aprobados, lo que para el director de salud implica que nuevamente deberán acudir a los créditos adicionales, un proceso burocrático que complica el funcionamiento de los centros de salud.

“No tiene autoridad para venir a hacer lo que le da la gana”, fue la apreciación dada por Medina con respecto a las acciones que se han generado de parte de representantes del Ministerio. “Si poseen títulos universitarios hay que portarse como tal, no como un patán”, enfatizó el directivo.

Aseguró además que el Hcuamp se mantiene recibiendo de manera constante a pacientes que provienen del IVSS, entre ellas, 14 mujeres en trabajo de parto que se presentaron en días pasados. A su criterio, el hecho de que se haya generado un colapso en sus instalaciones, demuestra que no están preparados para una emergencia de este tipo.

Jesús Guarecuco, presidente de la Sociedad de Médicos Internos y Residentes (Somir), expuso que las acciones emprendidas por los representantes ministeriales se tratan de “un show mediático y político”. Se preguntó además la razón por la cual se encargan de realizar constantes inspecciones al Hospital Central, sin embargo, otros centros de salud como el Pastor Oropeza, el hospital de La Carucieña o el hospital militar no son sometidos a este tipo de actuaciones.

El galeno señaló además que en vista de la demanda que se tiene en materia de maternidad, el Gobierno nacional debe considerar la construcción de una edificación únicamente para este fin, la cual además sea dotada y así brinde la atención oportuna a las mujeres.

Nueva inspección

La viceministra Linda Amaro, quien estuvo acompañada por el viceministro de hospitales, Exavier Campos y por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc); realizó un nuevo recorrido por las instalaciones del Hospital Central para evaluar las distintas áreas del mismo, especialmente aquellas implicadas en el caso suscitado durante el fin de semana.

La representante ministerial se negó a dar información al respecto, impidiendo que los medios de comunicación estuvieran presentes durante la inspección número 11 que se realiza durante la gestión de Marcial Daza. Únicamente dio a conocer que durante su presencia en el centro hospitalario se recibió un camión de insumos, entre los que se encontraban anestésicos, antibióticos y analgésicos; “todo lo que ni el gobernador ni el director de salud pueden darle al hospital”, expuso.

Negó además que se hayan violentado las medidas de higiene y seguridad, explicando que “si un hospital no tiene cloro, no tiene desinfectante, no tiene agua; yo tuve que llegar a mi casa a bañarme porque yo creo que yo fui la que salió contaminada”, aseveró.