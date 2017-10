“Sé útil y dona útiles” contra la deserción escolar

El movimiento juvenil de Voluntad Popular se organizó para una jornada de recolección de útiles escolares, los días jueves y viernes en la avenida Bracamonte.

La iniciativa surgió luego de encontrarse con cifras de deserción escolar, que para la temporada 2017-2018 rondan los 250 mil niños, quienes dejaron las aulas de clases por temas económicos.

Mientras que 500 mil niños no pudieron comenzar este año sino que esperarán la próxima temporada.

Encuestas de organizaciones como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), muestran además cifras reales sobre la migración de estudiantes de colegios privados a colegios públicos.

Esto debido al alto costo de las mensualidades, que aumentan en paralelo a los ajustes salariales decretados por el Ejecutivo nacional.

Según Erlinda Hartliep, presidenta de la Asociación Larense de Colegios Privados, en la temporada 2016-201, las instituciones privadas ajustaron sus mensualidades cinco veces, y no todos los padres lo pueden soportar.

Otros padres han optado por ingresar a sus hijos en colegios subsidiados por el Estado, pero en Barquisimeto son pocos y los cupos son muy peleados.

Juan Israel Arévalo, miembro de la dirección municipal de Voluntad Popular y coordinador de la actividad, apuntó que la educación es la principal tarea para levantar el país, por ello, sumaron esfuerzos para la recolecta de útiles nuevos y textos escolares en buen estado, que serán entregados en la Escuela Básica Carmen Fernández de Leoni, en la Ruezga Sur.

-En esta institución, que cuenta con 1.000 niños, vimos que todavía no han podido arrancar el año porque sus padres no tienen cómo comprar los útiles escolares. A ellos les prometieron un kit escolar, pero para entregárselos, el Gobierno les exige a los representantes el Carnet de la Patria, ¿cómo se pueden condicionar el derecho a la educación?

Los dirigentes se acercaron a las comunidades para escuchar a los padres de niños en edad escolar quienes les manifestaron que el dinero percibido es para el alimento diario, difícilmente pueden acceder a comprar un cuaderno que está por el orden de 10 mil bolívares o un texto escolar que ronda los 70 mil bolívares.

Las autoridades regionales tampoco han actuado frente a esta situación, entendiendo que la escuela es administrada por la Gobernación de Lara.

“Sé útil y dona útiles” se leía en el puesto que los jóvenes instalaron para apilar las donaciones, que luego serán clasificadas de acuerdo a las edades, 3 a 10 años, y entregadas en una jornada cultural y recreativa el próximo domingo 8 de octubre en la Ruezga, de la mano del Consejo Comunal Simón Bolívar I.

Los kits escolares incluyen un cuaderno, un lápiz, borra, sacapunta y un libro.

-La solidaridad del venezolano sigue intacta, las personas se acercan y nos comentan que tienen los útiles en sus casas y nos dan la dirección para irlos a buscar, han sido muy receptivos. En un principio pensábamos recibir donaciones sólo para educación básica pero también nos trajeron libros de bachillerato, que igualmente serán entregados.

Al puesto de la Bracamonte también se acercaron madres a solicitar libros para sus hijos y los jóvenes no duraron en entregárselos.

-Queremos ser provechosos, queremos apoyar en la reconstrucción del país y jornadas como estas deben ser permanentes y en todas las escuelas, porque lo que se vive en la Carmen Fernández de Leoni es similar en otras instituciones.

Arévalo comentó que otros dirigentes juveniles hacen lo propio en el resto de las parroquias de Iribarren.

-Queremos resaltar que aunque militamos a un partido político y eso es lo que nos ha unido, no llevamos mensaje político en estas jornadas, no tenemos el derecho para exigirle a nadie que se inscriba en el partido para poder recibir algo. Eso no nos caracteriza a nosotros. Lo hacemos porque somos venezolanos.

Para contribuir con esta recolección de útiles puede comunicarse al teléfono, 0424-5696250 o en las redes sociales @vpabqto y @juanisraelvp en instragram.

Las escuelas padecen

Al igual que la deserción escolar, otros problemas acumula el sistema educativo venezolano como la inseguridad, el deterioro de la infraestructura, las fallas de funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE), la carencia de transporte escolar y déficit de personal, especialmente de docentes.

Para solventarlo, son necesarios políticas públicas eficientes y no programas cosméticos, que a largo plazo, no dan resultados concretos.