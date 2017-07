Sin información sobre los seis detenidos en Los Cardones

El lunes 24 de julio seis personas fueron detenidas por efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) en las inmediaciones de la urbanización Los Cardones en El Cardenalito, señalados de terroristas.

En la información aportada por el organismo de seguridad horas después del arresto, se conoció la identidad de los individuos: Ana María Barazarte Galíndez, Victoria Eugenia Capo Plaza, Luis Fernando Loga Guerrero, Daniel Alejandro Palacios Baltazar, Gustavo Enrique Polanco Hernández, Rubén Eladio García Bravo.

Presuntamente tenían en su poder 900 bombas molotov, 200 litros de gasolina, 49 escudos de fabricación artesanal, 11 morteros, 12 pares de guantes, seis chalecos antibalas de fabricación casera, 30 metros de guaya, 100 metros de mecate y siete artefactos pirotécnicos de gran potencia. Los implicados habrían atentado contra al menos seis efectivos militares, secuestrado una cisterna de PDVSA, secuestrado a tres efectivos del Ejército y atacado la sede de la 14 Brigada de Infantería Mecanizada, por lo que serán presentados ante una Fiscalía Militar.

Para Abraham Cantillo, abogado del Foro Penal, la acción del Conas tuvo muchas irregularidades. En primer lugar, varios de los detenidos no participaban en protestas en el momento de su arresto, un joven fue aprehendido cuando regresaba de hacer unas compras, su mamá quiso impedir el hecho y también la arrestaron, en ningún caso actuó personal femenino como lo indica la ley de protección hacia la mujer.

Las detenciones se hicieron en sitios distintos y ninguno de ellos tenía en su poder, ni bajo su custodia, los elementos de interés criminalístico que mencionan los organismos de seguridad. Además, los hechos por los que se les acusa, ocurrieron en días distintos a los de la detención, explicó el abogado.

-Todas esas detenciones adolecen de testigos que puedan corroborar que eso pasó como lo indican los militares, nadie puede cerciorar que ese material era de ellos, acaso quieren sembrarlos y a la vez sembrar el miedo a la población, se preguntó Cantillo.

Hasta ayer al mediodía, los representantes jurídicos de los seis detenidos no habían tenido acceso al documento oficial para conocer las causas del arresto.

Cantillo repudió que la información se haya transmitido por redes sociales sin antes darlas a conocer a las partes legales. “Esas informaciones que pasan por las redes contaminan las actas, no es el correcto proceder, hasta que no vea el acta policial en la audiencia de presentación, no sabemos a ciencia cierta porqué los acusan”.

El abogado señaló que desconoce las condiciones físicas de los detenidos, hasta ahora todos están en la sede del Conas y ningún familiar ha podido constatar su estado de salud. Únicamente le han permitido el acceso a la comida.