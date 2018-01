Sociedad civil se solidariza con monseñor Antonio López Castillo ante amenazas del Gobierno

Este martes, varias organizaciones que hacen vida en el estado Lara en conjunto con la sociedad civil barquisimetana, mostraron su solidaridad a Monseñor Antonio López Castillo y Monseñor Víctor Hugo Basabe, luego de las amenazas que el presidente de la República, emitiera en cadena nacional por los discursos de ambos sacerdotes durante la visita 162 de la Divina Pastora a Barquisimeto, el domingo.

Maximiliano Pérez, representante de la sociedad civil se solidarizó con López Castillo y Basabe luego de las palabras de Maduro sobre la investigación que ordenó hacer a ambos sacerdotes por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Fiscalía.

“Es notorio y comunicacional las agresiones que comienzan a darse contra Monseñor Antonio López Castillo y contra Monseñor Víctor Hugo Basabe por la homilía que fue pronunciada durante y al final de la procesión de la Divina Pastora. La iglesia católica desde antes de la fundación de la República, ha sido el baluarte espiritual del pueblo venezolano y así queremos nosotros manifestar nuestra solidaridad con aquellos, que incluso, en las Constituciones pasadas se decretaba que era la religión oficial del pueblo venezolano. Creo que la feligresía, todos los larenses y todo aquel que crea en Dios, debe solidarizarse con toda y cada una de las palabras de los monseñores dieron durante la visita de la Divina Pastora y más aun cuando fue un gesto de decir la verdad de lo que esta sucediendo en Venezuela”, dijo Pérez en una rueda de prensa acompañado por el propio Monseñor Antonio López Castillo y representantes de otras organizaciones.

Instó al gobierno a tomar las palabras de ambos monseñores como un consejo de rectificación para que demuestren que tienen capacidad de enmendar los errores cometidos. “No se puede tapar el sol con un dedo. No es desconocida la gran migración a la que está siendo sometida la ciudadanía. No hay familia que no esté disgregando porque haya un miembro que haya tomado la determinación de tener que huir de la delincuencia, del desabastecimiento de comida y medicina y hasta el desabastecimiento de dinero en efectivo”.