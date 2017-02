Sundde aún no da respuestas sobre UNY

En el mes de octubre del año pasado, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela (Sundde), tomó medidas sobre los costos de la unidades de créditos de la Universidad Yacambú (UNY), decretando que debían mantener los precios manejados en el primer período del 2015, respetando la existencia de una medida preventiva que había sido emitida por el ente en oportunidades anteriores, el cual es aproximadamente de 400 bolívares cada una. Por lo que se estima que un alumno al trimestre cancele 9000 bolívares por su inscripción.

El Dr. Juan Pedro Pereira Medina, Rector de la Universidad Yacambú señaló que luego de haber facilitado al Sundee la información pertinente en la estructura de costos de la UNY, no han recibido una respuesta concreta por parte de este organismo.

Asimismo destacó que en la primera reunión que se sostuvo entre las diferentes autoridades de cada casa de estudios a nivel nacional con el Ministro de Educación Superior, Hugbel Roa expuso esta situación.

De igual forma sostuvo una reunión con el Intendente de costos del Sundde, Ingerzon Fréitez, para conocer el estatus de la solicitud y la revisión de los documentos entregados, obteniendo una respuesta que según Pereira resulta imposible de aplicar, la cual se refiere a realizar una estructura de costos oficial igualitaria para todas las universidades privadas del país.

“No se puede comparar las universidades pequeñas con las grandes, pues la cantidad de alumnos no es la misma, ni la de empleados o la estructura de la planta física” señaló Pereira.

Destacó que un 80,5 % aproximadamente de los ingresos por matrícula de la UNY son utilizados en los pasivos y la nómina de casi 980 empleados, así como el mantenimiento de la planta física y arreglos que se realizan a lo largo de cada trimestre.

Es importante destacar que “sin una respuesta firme del Sundde, no podemos hacer el ajuste” dijo Pereira, agregando que la universidad se puede ver en la necesidad de paralizar el trimestre en curso por no lograr cubrir los gastos mensuales que se suscitan. De igual forma comentó que están trabajando para que esta posibilidad no se materialice, sino que se pueda dar una respuesta positiva para la comunidad estudiantil y trabajadores de esta alma máter.

“Es responsabilidad de las autoridades -en especial de mi persona- mantener al tanto a toda la comunidad estudiantil, docente, administrativa y obrera sobre la situación de la universidad y las acciones que se vayan tomando(…) además tenemos que unirnos y llegar a un consenso, de esa forma creo que podamos llegar a un acuerdo más accesible para todos” dijo Pereira.

Por consiguiente, comentó que la universidad ha continuado con el programa de becas, sin embargo han realizado una mejor distribución de los porcentajes otorgados de manera que se puedan ver beneficiados una mayor cantidad de alumnos.

“Lo que hicimos fue que las becas 100 % las dividimos entre tres o cuatro estudiantes para poder darle una ayuda a un grupo considerado de alumnos que no tengan las capacidades para cancelar las cuotas completas” indicó.

Por otra parte, comentó que la Federación de Centros Universitarios fue quien tomó la iniciativa para realizar la denuncia ante el ente rector de costos con una “política agresiva”. Sin embargo destaca que actualmente el centro de estudiantes se ha convertido en “una voz pasiva” en cuanto a este tema, además de no asistir a las reuniones que se realizan cada miércoles con motivo del consejo universitario, establecido en el reglamento de la institución.

Comentó que los estudiantes pueden solicitar ante las autoridades de la UNY un adelanto de las próximas elecciones de la FCU y centros estudiantiles, ya que apunta que los alumnos no se sienten identificados con los líderes que actualmente los representan.

Por último, enfatizó que “estamos convencidos de que si podemos lograrlo, mi mensaje siempre ha sido optimista, positivo para el estudiantado y en esta casa de estudios estamos creando conciencia y formando generaciones de relevo que de verdad cumplan un rol importante dentro de la sociedad y vean las oportunidades en el país”.

No permiten a la prensa

El Presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UNY (FCU-UNY), Néstor Graterol, señaló que desde su puesto junto con todo su equipo de trabajo han estado realizando acciones en beneficio de la comunidad universitaria. Asimismo destacó que no ha asistido a los consejos universitarios pues no se le informa vía correo electrónico cuando realizan estas sesiones, siempre y cuando se vaya a tocar el tema del aumento de la matrìcula.

De igual forma resaltó que cuando se realizan estos consejos, la representación estudiantil es de una sola persona, por consiguiente, se ven en desventaja al momento de tratar temas que beneficien los intereses de la universidad y no la de los estudiantes, que es la voz que representa.

“Siempre hemos tratado que a los consejos pueda asistir la prensa, para tener un respaldo de todo lo que sucede, pero no se ha logrado” agregó Graterol.