Tarifa del ferrocarril beneficia al pueblo de Lara y Yaracuy

La solidaria tarifa del transporte ferroviario en la región Centro Occidental continúa beneficiando sustancialmente el bolsillo de los usuarios y usuarias de Yaracuy y Lara, al permitirles ahorrar hasta 98% en pasaje, en comparación al traslado en el transporte superficial privado.

Y es que según manifiestan los propios viajeros, 10 mil bolívares diarios (ida y vuelta) es el gasto promedio que tienen que realizar para movilizarse en las líneas de transporte privado entre ambas entidades, mientras que el traslado en el Tren Simón Bolívar, les cuesta solo 200 bolívares ida y vuelta.

Para una persona que vive en un estado y labora o estudia en otro, como es el caso de la mayoría de los usuarios frecuentes del ferrocarril, el impacto en el bolsillo es mayor, pues viajar a través de la vía férrea les permite economizarse aproximadamente 49 mil bolívares a la semana y 196 mil Bs. al mes, en comparación al transporte superficial privado.

Tal es el caso de José Peña, habitante del sector Carmelero de Yaritagua y trabajador de un comercio en el centro de Barquisimeto, quien destacó el beneficio monetario que le genera el trasladarse en ferrocarril. “El tren llegó en un momento muy importante para todos los que nos toca trasladarnos en transporte público, ya que hasta siete mil bolívares nos cobra una buseta por solo traernos hasta Barquisimeto”, manifestó el usuario.

Situación similar vive la señora Alba Gutiérrez, quien aseguró ser una usuaria frecuente del transporte ferroviario, debido a la solidaria tarifa “Nada más saber que me ahorro casi seis mil bolívares diarios y en efectivo, no me hace dudar en usar el tren, el cual a veces hasta espero solo por economizarme”.

Por lo tanto, el transporte ferroviario en el tramo Yaritagua – San Jacinto, se ha convertido en la mejor alternativa para los ciudadanos de Yaracuy y Lara a la hora de movilizarse; además de ser una trinchera para el Presidente Obrero Nicolás Maduro, en su accionar para hacer frente a la actual guerra económica y desestabilizadora que ha desatado la derecha opositora en el país.