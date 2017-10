Tony Salas: MUD y PSUV son lo mismo

En esta edición damos a conocer las opiniones que los aspirantes a la gobernación de Lara ofrecieron a EL IMPULSO.

He recorrido todo el estado Lara en la promoción de nuestra opción, expresó Tony Salas, aspirante por Nueva Visión para mi País (Nuvipa). Hay buena aceptación de la candidatura y hemos ido creciendo poco a poco. La gente quiere un cambio porque ya está cansada del continuismo de la MUD y el PSUV, que son lo mismo porque ni el Gobierno nacional ni el regional se han ocupado de resolver los problemas de Lara.

Hay varios motivos para votar contra ellos. Primero, nuestro discurso ha sido para hablarles con sinceridad a los larenses, quienes necesitan un futuro con personas diferentes en la conducción del estado. Segundo, nosotros somos los únicos que hemos presentado un programa de gobierno. El gobernador y la almirante se dedicaron a repartir corotos para que a cambio les dieran sus votos. Ni Lara ni el resto de Venezuela se merecen este desastre que ha ocurrido durante 18 años. Tercero, los problemas no han sido resueltos. El agua sigue siendo la mayor preocupación de la población. En Carora, como pude comprobar, como en el resto del estado Lara, han repartido tanques para el agua, pero ésta nunca llega. Cuarto, una persona puede comer cualquier alimento para saciar su hambre, pero diabéticos, hipertensos, epilépticos o quienes sufren de cualquier otra enfermedad no pueden tomarse ninguna medicina que no sea la indicada para su tratamiento. La salud no ha sido atendida debidamente y de allí la gran cantidad de personas fallecidas por falta de medicamentos. Y quinto, la seguridad no se le ha garantizado a nadie. Hay hombres y mujeres dispuestos a asumir las responsabilidades de velar por la seguridad de los ciudadanos, pero tienen que ser bien pagados.

Quizá suene arrogante que yo diga Tony Salas es una persona impregnada de valores, ética y valores morales y espirituales. Todas esas condiciones las he exhibido en Venezuela, no sólo en el área política sino en la social.

Aquí nadie tiene confianza en Henri Falcón y Carmen Meléndez. Yo he trabajado con las comunidades y en el sistema penitenciario como abogado y como cristiano, llevando educación a quienes están privados de la libertad. En una de las veces que visitaba la cárcel, el Dr. Jorge Eliécer Mendoza recibió una puñalada. Pero, no por eso dejamos de seguir haciendo nuestro trabajo.

Llevo 32 años trabajando con la Iglesia cristiana a brazo partido en las comunidades.

Ese bagaje de la experiencia, del conocimiento y de la puesta en práctica de ideas en beneficio de la gente me permite afirmar que soy el candidato que puede tener vinculación sincera con la gente.

Mi programa de gobierno no es una camisa de fuerza. Queremos establecer un consenso con todas las fuerzas de la sociedad, para que participen los diversos sectores. Lara se merece una gestión diferente en la que se oiga a la gente. No pretendo que todo se arregle de un plumazo, sino que comencemos con todos los sectores a transformar a nuestro estado.