Trabajadores de Droguería Nena rechazan denuncia del CTP a Corpolara

Este lunes casi 700 trabajadores de Droguería Nena en, en su sede de Barquisimeto realizarán una asamblea con el objetivo de acordar las acciones que tomarán con respecto a las denuncias realizadas por los tres empleados impuestos por el Gobierno nacional a través de los Consejos Productivos de Trabajadores (CTP).

“Los tres empleados denunciaron ante Corpolara, en nombre de los 697 trabajadores que laboramos en Droguería Nena, que estamos conscientes de que hay acaparamiento de medicinas, cosa que es totalmente falso”, dijo Daniel Álvarez, trabajador de la empresa.

Ante las “falsas” declaraciones por parte de los representantes del CTP, funcionarios de la Superintendencia de Precios Justos (Sundde), tienen 15 días en los depósitos de la compañía en busca de irregularidades.

“Se han dado cuenta que no tenemos nada acaparado porque no hay medicinas. Hemos bajado la distribución a nivel nacional porque el Gobierno no ha pagado la deuda con los proveedores”, agregó Álvarez.

Insistió en que los trabajadores de la Droguería no están de acuerdo con las tres personas colocadas por el Ejecutivo Nacional, por lo que recogerán firmas para que desincorporen a los ciudadanos, ya que a su juicio deben ser personas capacitadas y escogidas por los dueños de la empresa.

“Ellos fueron impuestos por el Gobierno, cosa que debería ser democráticamente electo por quienes trabajamos ahí”.

Indicó además que se está buscando eliminar el turno nocturno en la empresa, por la poca cantidad de medicamentos que hay disponible, y el alto índice de inseguridad que existe en Venezuela.

En la Asamblea de esta tarde, tratarán de acordar la recolección de firmas para dejar constancia que los trabajadores conocen la situación de escasez de medicinas y que no existe ningún acaparamiento; además también se recaudará la voluntad de los empleados para que el Gobierno retire a las tres personas que impuso.

En caso de no obtener respuesta positiva, tomarán nuevas acciones.