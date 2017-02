Trabajadores de EL IMPULSO aprenden a ser felices

“Reírse es gratis y hay que aprender a ver la sencillez de la vida y disfrutarla”, así lo hizo saber el psicoterapeuta Bruno Bermúdez, quien se dirigió a los empleados de EL IMPULSO para brindarles las herramientas que pueden ayudarlos a ser felices.

Durante su participación, el especialista hizo ver que la situación en la que se vive es reflejo de nuestros pensamientos, “lo que más resiste, más persiste” dijo para dar a entender que mientras más tengamos en mente algún aspecto negativo, entonces este perdurará.

Bermúdez maneja el discurso de que el cerebro es como una computadora a la cual se le guardan archivos permanentemente, pero que al igual que este aparato electrónico, en algún momento se puede reprogramar, en este caso para pasar de la infelicidad a la felicidad.

Con su charla titulada “Aprendiendo a ser feliz”, expuso una serie de situaciones que continuamente se ven como negativas y que pueden tomarse como positivas. Una ruptura sentimental, algún despido laboral, el entorno del país, entre otros aspectos a los cuales se le permite tomar el control de la vida de una manera indebida, viendo tragedia en vez de posibilidades.

“La felicidad es un estado, no circunstancias. Es decidir ser felices cada día, no depender de las circunstancias”, aseguró Bermúdez. Por ende, depende de cada persona ser multiplicador de alegría o de tristeza, señaló. El simple hecho de saludar con una sonrisa podría cambiar no solo el día de la persona quien viste tal “prenda”, sino de aquellos a su alrededor.

Con diferentes dinámicas el psicoterapeuta logró que los trabajadores de EL IMPULSO, sacaran sus sonoras carcajadas e incluso, cantaran con ánimo.

Instó también a estar en conexión con el agradecimiento, aprender a valorar las pequeñas cosas que pueden cambiar el estado de ánimo, incluso con solo ver una película cómica esto podría lograrse.

“La gente es tan incoherente en cuanto a lo que quiere y lo que hace para tenerlo. Por ejemplo, hay mujeres que quieren una nueva pareja, pero dicen que hombre no es gente”, expuso además Bermúdez.

El psicoterapeuta hizo la invitación a ser impulsadores del cambio, cambios positivos en la vida, cambios en el país y en los distintos ámbitos donde nos desenvolvemos como seres humanos.

Concluyó diciendo que “el cerebro es como un jardín, depende de las semillas que siembres, tendrás tus resultados. Cuida tu tierra”.