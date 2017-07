Trabajadores ratifican participación en nuevo llamado a paro

El llamado a paro es una iniciativa cívica, propuesta y ejecutada por civiles. Tras la experiencia de 24 horas de paralización de actividades, ocurrida el pasado 20 de julio, sectores de Venezuela han tomado previsiones y afinan detalles para la convocatoria de 48 horas que comienzan a contar desde hoy. En Lara, el paro de la pasada semana fue catalogado como “un éxito”, el cual se consumó porque la ciudadanía ha entendido que “la lucha es de todos”.

Así lo expuso el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Empresas Polar en el estado, Richard Prieto, quien manifestó que la presión de calle, es la “única manera de recuperar la Venezuela libre”.

Es recordar que una de las principales razones por la cual sectores del país han convocado a paro cívico es su rechazó a Asamblea Nacional Constituyente.

“Tenemos que sacrificarnos, porque se trata de nuestro país, y por eso apoyamos esta medida”, manifestó el sindicalista quien aseveró que las consecuencias que esta decisión represente serán asumidas con responsabilidad.

Desde movimientos laboristas de Lara, como la vocería de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), llevada por Héctor Contreras, subrayan que se trata de una convocatoria formulada a civiles y no sólo a trabajadores. Esto comprende estudiantes, amas de casa y todos los ciudadanos que luchan por la reconstrucción del país.

Sobre el llamado a huelga general, citado por otros movimientos de trabajadores a escala nacional, indicó que si bien es una herramienta de los trabajadores válida, en esta oportunidad la CTV se suma al llamado a paro de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) y hace causa común, ya que “no hay tiempo ni medios para que los protocolos se cumplan”.

Manifestó que el objetivo final es el mismo. Se trata de un mecanismo para exigir cambio.

Explicó que no es momento de protagonismo, sino de lucha en colectivo de todos los sectores. No descartan que el paro se extienda luego de las 48 horas.

Entre patrono y trabajadores

Al consultarle a Prieto si las organizaciones sindicales han hecho acuerdos al respecto con los trabajadores, expresó: Claramente esto ya no es una cuestión de patronos. Ellos tienen su posición y nosotros la nuestra. Hemos decidido sumarnos al paro”.

Rescató que motivado a latente amenaza expresada por factores del Gobierno, que refieren que “empresa parada es empresa expropiada”, actores económicos del país pudiesen sentir temor de unirse a estas convocatorias. Sin embargo, es el trabajador, como ciudadano quien ha asumido una postura.

Sobre el pago del salario diario, en los días de paro, destacó que no ha habido contratiempo respecto a la pasada semana y esperan que así sea con la convocatoria de hoy.

No obstante, expresó: Pero si van a descontarnos el día, que lo descuenten, esta es una decisión de fuerza mayor. Nosotros estamos luchando y ellos lo saben.

Vale destacar que Empresas Polar, es una compañía que según expresión de sus trabajadores “se encuentran en la mira del Gobierno”.

Materias primas

Sobre amenazas a panaderías que no laboraron en regiones del país durante el paro, por lo cual no recibirían hasta nuevo aviso harina de trigo a través de canales del Gobierno, Prieto calificó el planteamiento como un “vulgar chantaje” a fin de que la empresa no respete la voluntad de sus trabajadores.

Aseveró que esto continúa afectado su derecho al trabajo.

Al respecto, Giorgio Reni Casas, presidente de la Cámara de Industriales de Lara, indicó que “no se trata de una amenaza extraña”, ya que este ha sido un recurrente ultimátum del Gobierno, con aquellas compañías que según ellos no apoyan su proyecto. Acotó que todas las industrias y venezolanos tienen derecho a tener acceso a las materias primas, como medio para la producción y para la consumación de su trabajo. Sin embargo, advirtió que se trata de una “vil estrategia que ya no funciona”.

Exhorto a las empresas

Sobre el llamado a paro cívico también fue consultado el presidente de la Cámara de Industriales, Giorgio Reni Casas, quien indicó que el organismo sólo ha hecho llamado a las empresas afiliadas a respetar la voluntad cívica de sus trabajadores de sumarse o no a la convocatoria, en ejercicio de un derecho democrático.

En la medida de sus posibilidades económicas, también llaman a cancelar los beneficios correspondientes al día de trabajo, tomando en cuenta la crítica condición del aparato productivo nacional.

Manifestó que según acuerdo de la industria larense, laborarán en función de la asistencia del personal, es decir, que si los trabajadores no se presentan a sus funciones las empresas no podrán cumplir con las labores del día.

Recordó que la paralización del transporte y cierre de vías también impiden la llegada del personal.

Respecto a las consecuencias que esto trae para el sector, indicó que les afecta negativamente, igual que la falta de materias primas, situación que ha generado en el sector un caos continuo.