Transporte de las Rutas A y 6 no cumplen con su recorrido

Las habitantes de la zona oeste de Barquisimeto, rechazan la negligencia en el transporte urbano, específicamente las Rutas A y 6.

Alicia Rodríguez asegura que no comprende por qué estas líneas no cumplen con el recorrido que les corresponde si tras los numerosos paros de transporte que se efectuaron hace semanas consiguieron el aumento acordado.

Los días del transeúnte que habita al oeste de Barquisimeto se complica más de lo normal debido a que el poco transporte que aún transita en la vía no llega a donde le corresponde y las personas que se dirigen o vienen de sus empleos se ven obligados a pasar largas horas en las paradas hasta que un ruta quiera hacer su recorrido completo.

“Estoy en la parada de Los Cerrajones desde las 5:30 a.m., ahora son las 7:00 y no consigo irme, trabajo en Cabudare y todos los días se me imposibilita llegar temprano, las rutas 6 y A están desapareciendo”, expreso Alicia Rodríguez.

El transporte urbano de la zona oeste, acostumbraba salir a trabajar desde las 5:30 de la mañana, pero ahora son pocos los autobuses que pueden salir a trabajar, la mayoría de estos se encuentran sin uso debido a la falta de repuestos y cauchos.

“Sabemos que hay pocos carros por la fatal situación de los cauchos y demás repuestos, pero aún así, los pocos carros que están trabajando nos dejan varados. Ya para las Trinitarias no están llegando los Rutas 6, la mayoría en las mañanas llegan hasta la Av. Vargas.

En las tardes la situación empeora, porque no quieren llegar hasta los Cerrajones ni 5 de Julio, sino que estos hacen lo que quieren, la mayoría están llegando hasta el Seguro de la calle 50, para eso que no trabajen porque el que necesita del servicio de las Rutas A y 6 vive para Los Cerrajones o 5 de Julio. Yo salgo a las 4:00 de la tarde y es increíble que a las 7:00 de la noche aún esté en la Av. Vargas esperando un ruta para la zona Oeste”, explica María Eugenia Pérez, habitante de Los Cerrajones.

Esta situación obliga a las personas a enfrentarse entre ellas al momento que logra llegar una de estas rutas que sí se dirija a la zona que le corresponde, dado que todos temen tardar más tiempo en la espera de otra ruta A o 6.

“Hacemos un llamado a los representantes del sector transporte y la Autoridad Metropolitana de Transporte y Tránsito (AMTT) para que tome en cuenta esta situación y le imponga las leyes a estos transportistas que les gusta exigir tanto y no cumplen con sus recorridos, son unos avispados, quieren hacer las vueltas hasta la calle 50 para ganar más, ¿y nosotros qué, nos vamos caminando?”, añade Rodríguez.