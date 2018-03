Transportistas: 3.000 bolívares y hacemos el recorrido completo

La crisis de transporte público en la capital musical es alarmante, luego de que varias rutas decidieron recortar su recorrido por falta del suministro de insumos para el funcionamiento de las unidades, esto ha ocasionado graves molestias a los usuarios, quienes a veces tienen como única opción caminar.

El recorte de recorrido afecta directamente a la economía de los ciudadanos, ya que deben abordar dos unidades para llegar a su destino y esto incrementa el número de pasajes que deben cancelar.

María González, quien se traslada de lunes a viernes desde el oeste al este de ciudad, gasta 6000 bolívares, sin embargo en el mes de enero solo gastaba 3.000 bolívares, esto representa un incremento del 100%, que no ha sido autorizado en Gaceta extraordinaria.

Tras las múltiples molestias de los pasajeros, en oportunidades retan a los transportistas y le cancelan “lo que tienen” o el pasaje justo que son 1.500 bolívares al bajar de las unidades, pero esto puede ser motivo de insultos de carácter público dentro y fuera la unidades por parte del chofer o colector.

El estudiante de quinto año de bachillerato, nos comenta: “Que antes, él mostraba el carnet de de su colegio y podía pagar el 50% del pasaje, pero en las últimas semanas no lo puede hacer, puesto que si no paga lo que le indica el colector no lo dejan abordar hacia su destino y le dicen con gritos que el pasaje estudiantil ya no existe”.

Por el doble de la tarifa

Todo este descontento propicia que muchas personas decidan caminar o tomar rutas alternas que los dejen un poco más cerca; sin embargo, los transportistas han propuesto una nueva alternativa que es hacer el recorrido completo por el doble de la tarifa, así nos comenta Andrea Rodríguez: “Hay rutas 5 que llegan a la parada de Los Leones diciendo que cobran 3.000 bolívares por el recorrido completo, debes cancelar de inmediato antes de abordar el autobús, sino no te puedes montar”.

Rosa Méndez, ama de casa de 55 años, se encontraba en el parada de la Av. Pedro León Torres con calle 54, al querer abordar una Ruta 15, el colector de la unidad le pidió que cancelara antes de subir sus Bs. 3.000, ella le pregunto si podía llevarla por Bs. 2000, él respondió que no y aceleró de forma apresurada.

Lo que solicitan

Los transportistas y colectores de las diferentes rutas que prestan servicio público alegan que ellos según la ley tienen derecho a un ajuste en la tarifa en el primer trimestre del año que se cumpliría el 31 de marzo, no obstante ellos piden un adelanto en el ajuste de las tarifas para poder seguir prestando el servicio.

Cuando los pasajeros están dentro del autobús se quejan del exceso de personas que van dentro, mientras el colector les grita de forma exaltada “arrímense para atrás, espalda con espalda”, si las personas hacen caso omiso al mensaje, el colector se sube en los cauchos traseros, se asoma por la ventana y realiza un llamado de atención personalizado, “tú… la de verde, arrímate para atrás, usted la de azul muévase”.

Diariamente, Jesús Ortega observa y escucha a la gente insistiendo que ya no hay espacio para una persona más, “los colectores y choferes de las rutas cuando la gente se queja les dicen sarcásticamente que al que no le guste que se baje y agarre un libre para que vaya cómodo y fresco”.

El Concejo Municipal de Iribarren se encuentra debatiendo la modificación de la gaceta sancionatoria para transportistas, sugerencia propuesta por la Alcaldía de Iribarren.