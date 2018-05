UNT Lara critica postura de Enrique Márquez sobre presidenciales

El diputado Guillermo Palacios, secretario general de UNT Lara, está en desacuerdo con la posición de Enrique Márquez, en apoyar la candidatura de Henri Falcón a la presidencia de Venezuela, en vista de que el proceso electoral está catalogado como una farsa.

“Consideramos, y así lo plantearemos, que la dirección nacional de la organización debe tomar una decisión sobre este caso y otros que manifiesten su decisión de apoyar a Henri Falcón, por cuanto esto es contrario a la posición fijada por el pleno nacional al acordarse de que no se podía ir a un proceso electoral en las condiciones fijadas por el régimen de Nicolás Maduro para permanecer en el poder, ya que las reglas fijadas son contrarias a la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano que no avala este gobierno ni la presencia de Maduro”, informó.

A su juicio, las medidas tomadas por el régimen para encasillar el proceso con candidatos propuestos a su medida impide ejercer con libertad el derecho al sufragio que es un elemento fundamental para que el voto sea libre y sin condicionamientos.

“No podemos avalar en una situación tan delicada para los venezolanos que nos escamoteen la voluntad de elegir a quienes realmente van a defender los intereses de un pueblo que se está muriendo de hambre y de enfermedad porque no se consiguen medicinas, con una diáspora extrema y con una alta corrupción, lo que nos obliga a tener que redoblar los esfuerzos para salir de esta narcodictadura. Por estas razones la Dirección de UNT en el Estado Lara ratifica la decisión tomada en el Pleno Nacional de no comparecer a este proceso electoral para no avalar al gobierno y de no participar en el mismo”.