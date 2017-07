Usuaria del Saime: “No hay material para la cédula pero sí para el Carnet de la Patria”

La molestia fue evidente en las personas que acudieron desde la tarde del viernes al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) para emitir su documento de identificación. Más de 900 ciudadanos llegaron a la oficina de dicho organismo ubicada en la avenida Lara, haciendo caso a un anuncio que se lanzó a través de distintos medios de comunicación informando sobre una jornada especial de cedulación; según indicaron los afectados.

Algunos duraron más de 12 horas esperando para que el ente abriera sus puertas y poder tramitar el importante documento. “Yo tengo más de un año sin cédula, cada vez que he intentado sacármela no tienen material o se cae el sistema. El martes me voy a Colombia pero sin cédula no puedo”, denunció Nelbys Suárez, quien llegó a las 5:00 de la tarde del viernes.

Testimonios de este tipo sobraban, precisamente por esto la molestia generó que la cola se rompiera y los afectados decidieran cerrar la calle aproximadamente a las 9:00 de la mañana, puesto que ya había pasado la hora para que las puertas del Saime abrieran y no fue así.

La acción provocó que funcionarios de la Policía de Lara se apersonaran, fue precisamente a estos a quienes les hicieron saber que el operativo no se iba a realizar porque “el sistema se había caído” y que se podían trasladar a Quíbor, en donde no había inconveniente con el sistema.

Una vez que los usuarios se enteraron de esto la molestia se agudizó, puesto que aseguraban no entender cómo sí hay material para sacar el Carnet de la Patria pero no la cédula, que es el documento más importante.

“Los del Saime ni siquiera vinieron a dar la cara. Este Gobierno es nefasto”, dijo Isabel Vásquez, otra de las afectadas que tiene más de tres meses sin cédula.