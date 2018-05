VIDEO Solicitan interpelación de Linda Amaro por crisis de salud en Lara

Alberto Dominguez, presidente del Sindicato del Instituto Venezolano del Seguro Social, solicitó la interpelación del doctora Linda Amaro, directora general sectorial de salud, por la grave situación del sector salud en el estado Lara.

“Nosotros solicitamos la interpelación de la doctora Linda Amaro porque ella es la cuentadante de todo lo que tiene que ver en salud en el estado Lara”, dijo Dominguez durante una protesta realizada en el Seguro Social.

Igualmente solicitó la investigación de Carlos Rotondaro por el deterioro en la cual se encuentra la institución tras 17 años administrándola y “manejando una inmensa cantidad de dólares”.

El sindicalista, denunció que en el Pastor Oropeza, existe un 80% de escasez de medicamentos en insumos para atender a los pacientes, “no hay ni si quiera un yelmo, los laboratorios no están funcionando porque no están haciendo exámenes, odontología no esta funcionado por que no hay amalgama, radiología no hay placa, farmacia no hay remedio”.

Asimismo, destacó que la huida del personal a otro país esta aproximadamente en 40% y pronostican que para después de las elecciones esta cifra aumente, “el 21 de mayo, cuando pase lo que todos sabemos que va a pasar, lamentablemente los problemas van a continuar”.