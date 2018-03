VIDEO+FOTOS Lara unida no se rinde en defensa de la democracia

Universidades, gremios profesionales, organizaciones empresariales, Iglesia católica, sindicatos, movimiento estudiantil, organizaciones no gubernamentales y partidos políticos se reunieron en el acto “Lara unida no se rinde” en el auditorio Ambrosio Oropeza de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), este lunes 19 de marzo desde las 8:00 de la mañana, en defensa derechos humanos y políticos.

Brindando propuestas para un mejor país y en busca de consolidar el Frente Ampliado Lara Unida no se Rinde, los convocantes exigen el respeto de la autonomía universitaria, el cumplimiento de la Constitución nacional, elecciones libres, medidas inmediatas contra el hambre y la inseguridad.

Miembros de partidos políticos de oposición también asistieron a la actividad, entre ellos Alfredo Ramos y el diputado Daniel Antequera.

Los sectores interesados en superar la crisis económica, política y social que atraviesa el país, expusieron las soluciones que necesitan los venezolanos para salir de la crisis política y económica.

Voz de comunidades

Los representantes de la sociedad civil, llevaron la bandera, entre ella Gladys Quiroz, en representación del sector vecinal, específicamente de la comunidad de El Cercado. Dijo: “nosotros necesitamos salir de este Gobierno. Los problemas en las comunidades no se resuelven con una caja de Clap, los niños no van a la escuela porque no tienen qué comer y las madres no pueden lavar el uniforme, el jabón cuesta 600.000 bolívares el kilo. Le hago un llamado al alcalde invisible, ya que estamos abandonamos totalmente”.

Giovanny Meza, en representación del Movimiento Gran Mariscal Sucre, nacido de las comunidades protestantes en el 2017, declaró que “nos han quitado la comida, los salarios, pero no nos han quitado las ganas de luchar en contra del hambre y la necesidad”, además hizo entrega de una bandera conmemorativa a rectores de la UCLA.

Con autonomía

En representación del Unexpo, Fátima Dos Santos, presidenta del Sindicato de Trabajadores Administrativos, expresó su agradecimiento a los empleados universitarios que asisten diariamente al instituto a pesar de que sus gastos en pasajes no sean equivalentes al de sus sueldos, evitando de esta manera el cierre de la universidades. La Unexpo presenta una deserción del 50% de empleados, sin embargo el sector universitario “no se arrodilla”.

Estudiantes de la diferentes casas de estudios públicas y privadas, tales como UCLA, UNEXPO, Universidad Fermín Toro y Universidad Yacambú, manifestaron que reiteran el compromiso por la reconstrucción de este país, el compromiso de los estudiantes de seguir en las calles exigiendo una educación digna y de calidad, exigiendo un país en donde puedan ejercer y no tengan que salir corriendo a otra tierra para poder vivir.

Fitzelad Gómez, estudiante de la Universidad Yacambú argumento, “en Venezuela atravesamos uno de los momentos más difíciles de la historia, donde nos arropa una crisis social, económica y política, crisis generada por un gobierno que nos ha quitado la libertad y la democracia, pero no podrán quitarnos las fuerzas para seguir adelante en la construcción de un país libre”.

Por la libertad de expresión

El Colegio Nacional de Periodista Seccional Lara, estuvo presente en el acto. La licenciada Lesbia Aguilera expuso la importancia de la distribución del papel para el medio impreso, “el papel es un rubro básico para garantizar la libertad de expresión en nuestro estado, es importante saber que el internet aún no llega a todas las comunidades, desde el 2017 han cerrado 69 medios, necesitamos restablecer la democracia que garantice la libertad de prensa”.

Del mismo modo, añadió como reporteros de los medios regionales han sido víctimas de antisociales, cuando salen a la calle a documentar los hechos, además propuso unir a todos los medios para dar cobertura a hechos que se generan en los diversos sectores, a través de campañas y otras estrategias.

Los asistentes solicitan la activación de la ayuda humanitaria de alimentos y medicinas para el país, además la aplicación de una política económica que acabe con la hiperinflación y la especulación de los precios.

Crisis humanitaria

Como representante del sector religión, el Padre Omar Gutiérrez, presidente de Cáritas Barquisimeto dijo que “según 7 de 10 niños en Lara representan cuadro de desnutrición, atendemos casos todos los días, los sueldos no alcanzan para comprar los alimentos necesarios, las madres trabajan un mes solo para comprar un kilo de arroz, se debe elaborar un plan estratégico para solucionar el abastecimiento de alimentos”.

Los sectores exigen una política que proporcione recursos para garantizar la educación de calidad, un amplio y eficaz sistema de seguridad social y servicios de salud seguros y eficientes.