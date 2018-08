Volar a Maiquetía desde Barquisimeto cuesta 30 dólares #12Ago

Aunque la moneda en curso en Venezuela para la adquisición de productos y servicios es el bolívar, muchos usuarios han tenido que comprar un pasaje en avión por 30 dólares, tan solo de ida hacia Caracas desde Barquisimeto. El retorno tiene igual condiciones.

Sin embargo, hay quienes se arriesgan y van a la aerolínea de su preferencia un día antes de viajar para encontrar pasajes pagados en bolívares. Las acostumbradas listas de espera fueron suspendidas por algunas compañías en los aeropuertos, lo que aleja más al venezolano de viajar en avión.

Usuarios a través de las redes sociales se quejan porque el dinero que pagan no se corresponde con el servicio de algunas aerolíneas.

“La economía ya está dolarizada… carros, inmuebles, pasajes, medicina y próximamente la comida en dólares”, comenta la abogada Gaby Anzola en el instagram de EL IMPULSO.

Otro venezolano, Leandro Aponte, dice que lo que se paga no corresponde con lo recibido. “Lo más complejo es que es un servicio que no vale 30$, son vuelos cortos, imagínense un vuelo desde Alemania hasta Gran Canarias, me costó cada trayecto 20€, prácticamente 60 $ por un vuelo que tiene una duración de 4 horas… esa viveza criolla es la que destruye el país. Otra pregunta, ¿será que los trabajadores reciben el sueldo en $?”, acotó.

Hay quienes manifiestan que desde Valencia a Puerto La Cruz el costo del pasaje es de 75 dólares.

Ofrecer un boleto en moneda extrajera se está volviendo costumbre en Venezuela. “Me ofrecieron un pasaje en 40$ a Margarita, y lo conseguí en 9 millones ida y vuelta”, dice Carlos Sequera.