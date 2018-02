Yanis Agüero: “No vamos a trabajar con flojos”

El secretario de gobierno del estado Lara, Yanis Agüero, se pronunció sobre las 18 personas que dejaron de prestar servicios para la Corporación de Desarrollo Endógeno y Economía Social, cuya denuncia fue realizada a EL IMPULSO por la representante legal del grupo y, al mismo tiempo, afectada, Nahor Cachutt, quien afirmó que las destituciones fueron ilegales y ordenados por razones políticas.

“Dentro los 18 despedidos, tenemos seis compañeras que tuvieron cargos de confianza en la gestión anterior.

No vamos a trabajar con flojos y no trabajar con flojos también significa no trabajar con ciudadanos que traten de sabotear una gestión (…) Vamos a tomar todas las previsiones necesarias de identificar y tomar decisiones a tiempo sobre quienes traten de empañar la gestión en cualquier trinchera o en cualquiera de las secretarías estratégicas.

Tenemos algunos elementos de convicción de tratar de borrar algunas informaciones de algunas computadoras y cuando decimos algo tenemos las pruebas en las manos”, declaró.

Confirmó que las 18 personas estaban contratadas por tiempo indeterminado y sostuvo que las seis ciudadanas que ocuparon cargos de confianza, fueron incorporadas a la Corporación de Desarrollo Endógeno y Economía Social entre el 16 y el 18 de octubre de 2017 (tras la derrota comicial de Henri Falcón).

Aseguró la actual presidenta del ente descentralizado, Mariela Rodríguez, que seis mujeres –de los 18 empleados- supuestamente instigaban a compañeros de labores, eran irrespetuosas y se negaban a realizar asignaciones.

“Lamentablemente hay personas que se dejaron llevar por los líderes negativos. Entre los 43 trabajadores que quedaron tras renuncias en la corporación estaban esas seis personas, una de ellas gerente general que públicamente dijo que se quedaba para ser una piedra en el zapato”, sostuvo.

Rodríguez afirmó que un grupo de empleados de la gestión pasada sí se quedó aportando en la institución y recalcó que los despidos no responden a razones políticas.

“Si eso fuese así, no quedarán trabajadores en la Gobernación de la gestión anterior. Tenemos gente que nos dice que viene de Acción Democrática, pero quiere trabajar por su estado”, aseveró.

-Es absolutamente falso el despido por una tendencia política diferente a la nuestra, en la institución aún quedan 43 trabajadores de la antigua gestión que han manifestado abiertamente ser militantes de otros partidos, pero que quieren trabajar, porque aman a su familia, el trabajo, lo que hacen y están comprometidos con el desarrollo social y productivo del país y nosotros en revolución a esa actitud positiva le damos la bienvenida.