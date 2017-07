Sancionados por EEUU “celebran” medida #26Jul

Los funcionarios sancionados este miércoles por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por atentar presuntamente contra la democracia del país, al intentar imponer una Asamblea Nacional Constituyente en los próximos días calificaron la medida como un “honor” y le dieron la bienvenida a la medida impuesta a solo días del comicio constituyente.

Durante un acto en el que el Presidente de la República, Nicolás Maduro rindió honores a los funcionarios y entregó la réplica de una espada, algunos de los señalados por Estados Unidos ofrecieron unas palabras.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena negó que posea algùn bien, visa o cuentas en el país norteamericano y dijo que por ser la presidenta de un Poder Públicoque ha expandido los derechos políticos de los venezolanos recibió la sanción. “Sí me sancionan por eso, bienvenidas todas las sanciones”, dijo.

” Recibimos esta sanción con una medalla en el pecho”, estas fueron las palabras del Defensor del Pueblo Tareck William Saab, quien agregó que es una medida contra la trayectoria a su lealtad a la patria.

El candidato a la Asamblea Nacional Constituyente y ex Ministro de Educación, Elías Jaua dijo que es “un honor que me hace…quiero decir qe no tengo ningún bien material que me puedan quitar”.

La ex ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela señaló que es un “ironía porque estaba esperando que me sancionaran los gringos y pensé ¿quñe hecho yo para que no me sancionen?….es el mejor reconocimiento a mi espíritu revolucionario”, dijo.

Por su parte, el Ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol aseguró que “ninguna sanción podrá doblegarnos”.