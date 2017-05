Ardió un apartamento en el centro de la ciudad

El fuego consumió entero el contenido de una de las tres habitaciones del apartamento número nueve, piso tres, del edificio Residencias El Renacer, localizado en la carrera 27 con calle 40, en el centro de Barquisimeto.

Cuando las llamas se levantaron, por una razón aún sin determinar, dentro del inmueble no había nadie, pues la familia allí domiciliada estaba de viaje. Al percatarse de que el fuego y el humo salían por la ventana de la parte frontal del edificio los vecinos se apresuraron en llamar al Cuerpo de Bomberos de Iribarren, pero por la magnitud del incendio y al no poder abrir la puerta principal, comenzaron a romper la pared del apartamento de al lado. La tarea la completaron los funcionarios, pues no había otra manera rápida de entrar a extinguir las llamas.

Abierto el orificio notaron que el foco del incendio era la primera habitación, donde había material combustible tipo A (madera, tela y otros), según explicó el sargento primero a cargo de la operación, José Mejías.

Con el uso de unos 8 mil litros de agua y con un capital humano de nueve bomberos lograron extinguir las llamas y refrescar el sitio. Además, fue necesario el apoyo de una unidad con cesta de elevación facilitada por Corpoelec. La colaboración de los vecinos antes y después del accidente también fue valiosa. Ellos, junto con parientes de los propietarios, se encargaron de limpiar el apartamento mientras llegaban los dueños.

Adicional a los objetos dentro de la habitación, se quemaron las puertas de las otras habitaciones y las del baño. Se derritieron persianas de las ventanas y un aire acondicionado de la sala, daños que los bomberos calculan fue de un 40 por ciento.