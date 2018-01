Bombero arrollado espera aun por su operación

En horas de la tarde del lunes el Sargento Ysyerlyn Castillo (35) del Cuerpo de Bomberos del municipio Iribarren fue trasladado hasta el Hospital Militar, él es uno de los cuatro funcionarios que la noche del sábado fue arrollado por Oswaldo Rivero conductor del programa Zurda Conducta de VTV y conocido como Cabeza e’ Mango.

El funcionario debía ser operado el lunes, pero no se dio y según con su traslado se llevaría a cabo la intervención pero hasta ahora no han sido posible, ayer en la mañana seis de sus compañeros entre esos su esposa Sugeidi Carmona, cabo segundo de los Bomberos y esposa de Castillo, estaban donando sangre.

La funcionaria comentó que el conductor de VTV se molestó ante las declaraciones emitida por su suegra, “se que llamó, pero es que yo no puedo tapar el sol con un dedo, fue él y además dijo que me iba a depositar un millón que no alcanza para nada y hasta hoy (miércoles) no lo ha hecho” detalló Carmona.

Rivero mejor conocido como Cabeza e’ Mango se apareció a las 5 de la tarde del domingo en la emergencia del Hospital Central Antonio María Pineda y fue cuando hablo con la funcionaria y le pidió el numero de cuenta y un teléfono, comprometiéndose a depositar y no lo ha hecho, aseguró que la misma cantidad recibiría el comandante del cuerpo de Bomberos Víctor Montero , quien también resultó lesionado en el accidente y tampoco le ha depositado nada, tan solo pago 100 mil bolívares de un examen que requirió en el momento y posteriormente hicieron otros que salieron en 600 mil que fueron cancelados por el propio Comandante, así mismo le ha pasado a ellos todos los gastos han salido de sus bolsillos.

Carmona además indicó que se les ha hecho difícil movilizarse por el paro de transporte indica que los mismos compañeros han prestado el apoyo en la única unidad que tienen operativa que es la de rescate y cuando el traslado debieron usar una ambulancia de Inderi porque la de los Bomberos no esta operativa, las motos que fueron las nuevas asignadas por el Ministerio de Interior y Justicia ahora se encuentran en el taller.

Carmona al igual que su suegra asegura que fue Rivero quien conducía la camioneta Tacoma que se llevó por delante a los cuatro funcionarios. Trascendió por fuentes de tribunales y Ministerio Público que Oswaldo Rivero fue presentado el domingo donde fue imputado por lesiones y le otorgaron una medida de presentación cada 15 días ante los tribunales larenses, es de resaltar que este dato tan bien fue expuesto en un portal web llamado la tablablog, que según lo publicado es afectó al Gobierno y aseguraron que el Cabeza e’ Mango si iba tras el volante de la camioneta la noche del sábado.