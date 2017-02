Desmintió su participación en asesinato de concejal

Aunque algunas personas le temen e incluso evitan decir su nombre, el “expran” de la Cárcel Penitenciaria de los Llanos (Cepella), Ever Yeinzoth Escalona, conocido comúnmente como El Ever, manifestó, en entrevista exclusiva a EL IMPULSO, que desea “limpiar su imagen” ante las acusaciones policiales y vecinales que lo vinculan con la muerte del exconcejal y dirigente oficialista, Fray Pablo Mendoza Merlo, quien recibió varios disparos de un arma de fuego el 27/01/2017, mientras estaba en una gallera de Quíbor.

Con aparente firmeza manifestó, tras acercarse a la sede de este rotativo en compañía de su abogado, que se alejó “por completo” del mundo de la delincuencia, y ahora se dedica a la agricultura y el comercio de vehículos en la capital del municipio Andrés Eloy Blanco del estado Lara, su pueblo natal.

“Mis problemas fueron en Sanare. Quedaron personas dolidas por la tragedia que algún día sucedió (Masacre de Chabasquén en el 2008 y otros sucesos), y cada vez que pasa algo, un familiar de una de esas personas me acusa”, expuso para tratar de explicar por qué lo nombran como el autor intelectual del presunto sicariato.

Afirmó de manera reiterada que era amigo cercano de Mendoza Merlo, principalmente porque el hoy occiso, al igual que él, militaba en el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Además era contrario a la máxima autoridad del municipio, el alcalde Alfredo Orozco. Sin embargo, reconoció que los cuerpos de seguridad lo investigan por el crimen.

“Él era mi amigo de comer conmigo y todo. Teníamos buena relación porque él era también un luchador de pueblo, a quien no le gustaban, ni apoyaba, las cosas mal hechas. Si se fuera lanzado para alcalde yo lo hubiese apoyado”.

Los lugareños que se atreven a hablar de El Ever, han manifestado que lo ven con intenciones de hacer carrera política como parte del oficialismo. Incluso lo han colocado como un posible candidato a la Alcaldía de AEB.

“Yo no estoy aspirando a ser alcalde ni nada por el estilo. Aspiro, como aspira todo Sanare, es a cambiar al alcalde. Nuestro pueblo está destruido. Le hace falta seguridad (…) Y quien sea que se lance con la tarjeta del Psuv, nosotros vamos a luchar para que gane, ya que queremos que cambien el alcalde que está, porque el pueblo se cansó. Su última gestión ha sido malísima”.

Comentó que su relación con el alcalde no es buena, contrario a los rumores pueblerinos, los cuales lo vinculan en hechos irregulares con el hijo de Orozco.

“No tengo nada que ver el alcalde. Con esa gente ni para la esquina. Yo escribí en un portón de mi propiedad que Sanare quiere un nuevo alcalde (…) Sí conozco y he hablado a las personas que lo han denunciado. Claro que ocurren hechos de corrupción en la alcaldía”.

No obstante, no se atrevió a vincular la muerte del exconcejal con el mandatario local.

Motivo de sus crímenes

El Ever acepta haber cometido un error en el 2008, año en el que seis personas fueron brutalmente asesinadas en Chabasquén, estado Portuguesa, luego de ser raptadas de la entidad.

“Yo caí preso porque salió un grupo de personas que le echaba [broma] al pueblo, mataron a mi hermano y yo, por no saber de la vida, tomé la justicia por mis manos y se prendió una guerra que no puedo esconder. Pero del 2008 para atrás era una persona que no hacía nada malo”.

Tras varios años tras las rejas, Escalona afirma que cambió y ahora es parte de la iglesia evangélica, puesto que salió de cárcel con otra mentalidad y con el deseo de adaptarse a la sociedad.

“Así como me he presentado aquí me he presentado en PTJ (Cicpc), en Caracas, en el Conas, en el Sebin, porque no tengo nada que ver (…) Me ha tocado ir a Caracas a reunirme con los ministros porque desde que salí no hacen más que hablar”.

En Guanare como pran

“Ahí no pasó que Ever se caía a tiros con la Guardia. No, nada malo. Siempre se quiso llevar la palabra de Dios, la paz y tranquilidad en Guanare”, ilustró sobre el tiempo que llevó las riendas en Cepella.

“Yo llego allá con referencia de un amigo de la calle y conozco a los que estaban mandando en ese entonces y me reciben en el penal tranquilo. Tú sabes que la gente llama preocupada pidiendo que lo reciban y lo cuiden”.

Esbozó que el buen comportamiento, cumplir con su palabra y su la tranquilidad, lo llevaron al pranato.

“No [dañé] a nadie. Es algo que ni me explico cómo llegué yo ahí. De repente me dijeron un día: epa tome todo que me llegó la libertad y nos vamos. Por tu caminar, por tu comportamiento te mereces que tú lleves esto. Y me dejaron a mí de líder”, narró. Añadió que permaneció un año en el centro de reclusión siendo “uno más”, tras entregar “el carro” en el 2015 y anunciar su ingreso formal al cristianismo.

Prontuario de El Ever

-Líder de la banda Los Cara Sucia que se dedicaba a la venta de droga y al homicidio en Sanare.

-Señalado de ser el autor intelectual de la Masacre de Chabasquén en el 2008.

-Condenado a más de 10 años de prisión en el 2012 por homicidio calificado y ocultamiento ilícito de drogas, tras sentencia de la Juez Quinta del Circuito Judicial Penal del estado Lara, Beatriz Pérez Solares. Se comprobó su participación en un triple homicidio que tuvo lugar frente a la junta parroquial de Sanare el 29 de marzo de 2008. Fue recluido en Cepella.

-Toma el liderato en Cepella el mismo año que ingresa a la cárcel.

-Imputado por sicariato en el año 2013 tras la muerte del director de Cepella en aquel entonces, Antonio José Torres. Fue absuelto en el 2015.

-Señalado por las autoridades como autor intelectual en Sanare del rapto al teniente coronel, Juan Carlos Díaz, ejecutado enero de 2017.

-Señalado como autor intelectual del homicidio contra el exconcejal sanareño, Fray Mendoza, cometido este mismo año.