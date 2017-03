De un disparo asesinan a un mesonero

“Me cansé de llamarlo y no me contestaba el celular y cuando salí a buscarlo en la emergencia del hospital, me dijeron que fuera a morgue que había ingresado uno sin identificación y al ver era mi hermano”, comentó una joven que no quiso identificarse y estaba sentada esperando la entrega del cuerpo. Tenía su rostro hinchado y rojo de tanto llorar y lo tapaba con un paño.

Identificó al joven como Yeison Daniel Colmenárez Oropeza, de 21 años, quien era el segundo de tres hermanos.

La víctima fue asesinada la noche de este domingo y su cuerpo fue encontrado en la carrera 27 con calle 48, zona oeste de la ciudad.

Según alertaron los vecinos al sujeto quien quedó tendido en una esquina fue lanzado de una camioneta, aunque otras personas aseguraron que era un vehículo y una vez que bajaron a Colmenárez Oropeza, se escucharon dos detonaciones.

Lo cierto es que el joven recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza y bastó para acabar con su vida en cuestiones de segundos. Los vecinos de la zona indicaron no conocerlo.

Su familia lo localizó a las 11 de la noche del mismo domingo, no cargaba consigo ni su teléfono celular, ni la cartera con los documentos de identidad.

La hermana aseguró que no sabía qué pudo haber pasado, al mismo tiempo que varios miembros de la familia le hacían señas para que no declarara nada al respecto, ella mientras hablaba les movía la cabeza en señal que se quedaran tranquilas.

Seguía comentando que era la primera vez que la familia atravesaba por una situación así.

La víctima fatal se ganaba la vida como mesonero, tenía tres meses trabajando en un restaurante en el centro de la ciudad. Deja a su pareja con ocho meses de gestación.

Tenía entradas

Según la página del Tribunal Supremo de Justicia, Colmenárez Oropeza tenía antecedentes policiales.

Según el documento jurídico, el 7 de noviembre del 2014, el hoy occiso en compañía de otras tres personas, en la calle 6 del sector II de la Ruezga Norte, interceptaron a un policía de Lara e intentaron despojarlo de su arma de fuego y además lo golpearon en el rostro. Fue detenido en flagrancia e imputado por resistencia a la autoridad, robo agravado en grado de tentativa y lesiones personales.

Colmenárez Oropeza, es una de las cinco víctimas que fueron asesinadas este fin de semana.

El último cuerpo en ser ingresado fue el de Reinaldo Alejos García (30) quien fue ultimado la noche del domingo, en San Miguel, municipio Jiménez, por este caso hubo una persona lesionada, la cual fue ingresada en la emergencia del Hospital Central.