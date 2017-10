FOTOS: Rodó por más de 50 metros dentro de una tubería y se salvó

Un quincuagenario desesperado por la situación económica trató de quitarse la vida y cuando ya la muerte lo atrapaba se resbaló y rodó por más de cincuenta metros dentro de un enorme tubo de un tanque aéreo. Milagrosamente fue salvado por los Bomberos de Palavecino.

Lo que llama más la atención es que estos funcionarios actuaron a tiempo, a pesar de que no poseen equipos, ni vehículos, solo cuentan con la voluntad de trabajar. Fueron seis los uniformados que atendieron la emergencia registrada a las 9 de la mañana de ayer en la calle La Manga, en las adyacencias del estadio de Los Rastrojos, comunidad ubicada en Cabudare, municipio Palavecino.

Gregorio Domínguez Rodríguez, de 51 años de edad, conocido como Goyo, salió de su hogar bien temprano, una niña lo vio subir al tanque aéreo, lo había hecho en otras ocasiones, pero en está oportunidad sus intenciones eran otras.

“Lo hago por mi familia, ya esta situación no se aguanta. Estoy cansado de pasar hambre”, expresó el hombre.

Su hermana indicó que Goyo sufre de cuadro depresivos y además tiene cuatro días sin dormir, situación que empeora su estado, pero no recibe medicamentos.

Cuando el señor subió al tanque, la niña lo vio lanzando papeles y amarrando cosas, de pronto sintió un golpe, el hombre cayó dentro del tanque que está vació desde hace mucho tiempo, dicho tanque tiene como 10 metros de profundidad, pero Goyo además rodó hasta un hueco y se fue hacia abajo por uno de los tubos que tiene como 40 metros.

La pequeña fue avisar a su familia y uno de sus hermanos subió al tanque y no encontró a Goyo, no sabían donde estaba.

La perra que andaba con el señor se quedó parada en uno de los tubos, al que le daba con una pata y como ya unas personas habían escuchado gritar al hombre se dieron cuenta que es que estaba dentro de esa tubería, su hermano comenzó a tocar y Goyo le respondió. Al ver que estaba con vida fueron hasta la sede del Cuerpo de Bomberos de Palavecino, para notificar la emergencia.

Fueron seis los uniformados, que tuvieron que ser trasladados hasta el lugar en vehículos particulares pues no tienen vehículos en funcionamiento. Dicha situación se viene denunciando desde el 2016, en julio del presente año el nuevo comandante indicó que solo tenían dos unidades operativas, pero ahora no cuentan con ninguna, según manifestaron otros funcionarios del cuerpo de Bomberos de Palavecino.

Los funcionarios llegaron al lugar y luego que le amarraron una cuerda a Goyo en su cuerpo, lograron extraerlo de la tubería grande. La labor fue ardua más de media hora estuvieron haciendo lo propio, apenas lo tuvieron frente a él le hicieron la revisión para saber si no había sufrido lesiones y milagrosamente Goyo solo tenía el susto y algunos golpes.

Otra labor comenzó para los efectivos, tenían que bajarlo por completo del tanque aéreo, las cuerdas no eran suficientes, en medio del rescate los funcionarios se tenían que comunicar para seguir instrucciones y lo hacían a gritos, pues no poseen radios de comunicación, aún así estos uniformados no escatimaron esfuerzos y lograron hacer que Goyo retornara con su familia. El hombre al pisar suelo les temblaban las piernas y sus seres queridos asustados lo recibieron.

Cuando los funcionarios de los Bomberos lo sacaron los aplausos entre los presentes no se hicieron esperar.

Los residentes de la zona aprovecharon para denunciar que son muchas las atenciones que requieren por parte del Cuerpo de Bomberos y no cuentan con su atención porque no tienen como movilizarse, dieron fe del trabajo que hacen los funcionarios y no entienden como es que en la Alcaldía de Palavecino existe dinero para otras cosas y no para dotar a los Bomberos.

En el mes de julio cuando se hizo el cambio de comandante, el alcalde José Barreras se comprometió mejorar las condiciones laborales y aún así no han visto mejoría, ha sido peor.

Los funcionarios quienes no se identifican expresan que se sienten de manos atadas ante las emergencias que ocurren en su municipio e inclusive mientras hacían el rescate de Goyo, una unidad del Cuerpo de Bomberos de Iribarren llegó para apoyar, el proceso duró más de hora y media pero fue satisfactorio.