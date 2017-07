Matan de un tiro en la espalda a un chofer de un camión

Oscar Santos, de 56 años de edad, salió de su residencia ubicada en el sector O del barrio La Paz, a las 3 de la tarde de este domingo. Fue casa de su madre en Cerritos Blancos, allí estuvo al menos hasta las 6 de la tarde.

La dama comenta que estaba compartiendo con unas personas que ella no conocía. Su esposa Irene Álvarez, quien se encontraba sentada en las afueras de la morgue destacó que fue a las 9:30 de la noche que le avisaron que su esposo estaba herido y se encontraba en el Seguro Social Pastor Oropeza y cuando se acercó ya estaba sin vida.

Un disparo en la espalda lo mató. La dama comenta que tampoco sabe con quien estaba, no encuentra explicación, pues asegura que su esposo no hacia más que trabajar para su familia y es una persona que no se metía con nadie y mucho menos tenía enemigos.

Álvarez, no espera justicia por parte de las autoridades pues sabe que no hacen nada.

Informó que con su muerte quedan huérfano de padre tres hijos, una mayor de edad, y dos menores 10 y 9 años de edad.

El crimen fue cometido en la avenida 20 con calle 4 de Cerritos Blancos, a las 9 de la noche del domingo.

La víctima desde hace 9 años, tenía su camión propio, con el que hacia sus trabajos.

En otro hecho fue asesinado de un disparo en la mejilla, Colmenárez Romero Martín Josué (21), el hecho fue en el barrio El Coriano, ubicado en la zona oeste de Barquisimeto.

Fue trasladado también hasta el Seguro Social Pastor Oropeza, y luego remitido al Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto, lugar en donde falleció.

Mientras que en la zona norte, al resistirse al robo ultimaron de un disparo en el cuello a un adolescente de 16 años. El hecho fue a las 10 de la noche de este domingo en el sector Las Playitas de la vía Duaca, y se pudo conocer que el jovencito residía en la Manzana C 6 de Las Sábilas. Algunos indicaron que la víctima era estudiante y era uno de los pocos sanos del sector.