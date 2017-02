Presos un policía, un familiar y un exfuncionario por robo

“Nosotros no tapamos sinvergüenzura, no escondemos nada, si debemos actuar lo hacemos. En Polilara hemos sido muy consecuentes con eso”, declaró Luis Rodríguez, comandante de la Policía del estado Lara, al referirse a la detención de un funcionario de su institución, su hermanastro y un ex efectivo policial. Rodríguez destacó que el procedimiento entra en el marco de la depuración policial.

Se fue del servicio

Desde la comandancia general se detectó que un oficial adscrito a la comisaría de Fundalara no llegó al servicio correspondiente en Lomas Verdes, comunidad ubicada en la zona este, y que además se había ido con el arma de reglamento. Por ello el comandante de Polilara ordenó que fuese ubicado de inmediato.

Una comisión policial salió hacia el barrio Andrés Eloy Blanco, a fin de ubicar al funcionario en su casa. En el trayecto, específicamente en la calle 4 con 1 de dicha comunidad, se toparon con un señor, quien les indicó que dos hombres lo acababan de robar y hasta los señaló, por lo que los Polilara procedieron a darle alcance a los sujetos.

Se trataba de Wilder Antonio Torres (25) un ex policía quien fue dado de baja de la institución desde el 5/12 del año pasado por abandono de cargo. Junto a él andaba Juan Daniel Rodríguez Tovar (25), a quien le incautaron una pistola calibre 9 milímetros y al revisarla se dieron cuenta que era un arma orgánica, la cual pertenecía al efectivo al que iban a ubicar.

De inmediato fueron hasta la casa del oficial José Guillermo Duarte Colmenárez (27), quien es efectivo activo desde el 6 de abril del 2015 y expresó que Rodríguez Tovar era su hermanastro y presuntamente le había agarrado el arma cuando él se quedó dormido. De igual forma se decidió dejar detenido y los tres fueron puestos a orden del Ministerio Público, informó el jefe policial.

Mercancía recuperada

De los 39 procedimientos realizados por Polilara en las últimas 24 horas destaca la detención de tres hombres. Se trata de los hermanos Jhonny José y Jhoninber Leandro Martínez Ojeda, de 29 y 19 años, además de Antonio Enrique Alvarado, a quienes se les incautó 70 cajas de confitería. Los mismos fueron detenidos en Pavia en horas de la tarde del jueves.

Cabe destacar en la mañana de ese mismo día a la altura del cementerio nuevo, se llevaron un camión Cargo blanco y dejaron a su conductor desnudo y maniatado en El Tostao y se apoderaron de 350 cajas de confitería.

El camión fue recuperado por los policías de La Paz, mientras la detención de los sujetos fue hecha por funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Policial (Diep) de Polilara, cuando les avisaron que en una casa descargaban una mercancía.

Rodríguez indicó que Polilara mantiene la búsqueda porque aún existen algunas cajas que no fueron recuperadas. Trascendió que un sujeto apodado “El Niño de Pavia” sería el autor de este robo.