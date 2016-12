Privado de libertad de Uribana se fuga en vísperas de Navidad

Ocho meses tenía de haber llegado al centro penitenciario David Viloria conocido como Uribana, su conducta intachable le permitió ser considerado uno de los reos de mejor comportamiento en dicho penal que tiene régimen.

El privado de libertad pasó a formar parte de la banda del penal desde hace seis meses y se fue ganando la confianza del personal custodio y directivo.

Explica una fuente ligada al centro carcelario que este tipo de privados de libertad que realizan las labores culturales o deportivas, son sacados a la parte externa del penal para que realicen prácticas de las mismas y otros para que cumplan con el aseo o trabajos de agricultura.

Aparentemente este interno aprovechó un descuido por parte del personal de custodia del penal y de forma sigilosa se fue hasta la casa que se encuentra por la parte derecha de Uribana, la cual está asignada para la directora de apellido Dávila, conocida como “la quinta” y tras hacer un boquete en la reja recobró su libertad.

La fuga del interno se materializó en vísperas de Navidad este 23 de diciembre y no fue sino horas después que todos se dieron cuenta de que faltaba un recluso. Tras hacer conteo no podían identificar quién era y posteriormente lo hicieron. Sin embargo, la información se encuentra bastante hermética en los cuerpos de seguridad del estado, cuyos funcionarios no hicieron las respectivas notificaciones para que se abrieran las investigaciones, solo de la compañía de la Guardia Nacional adscrita a Uribana quienes manejan la información.

Ese viernes y el sábado 24, en toda la zona norte se observó el operativo de despliegue por parte de los custodios penitenciarios, pero hasta ahora no han dado con el paradero del sujeto.

Trascendió que el Ministerio Público a través de la Fiscalía Décima inició la investigación de la fuga por la que se están haciendo algunas investigaciones. Así mismo algunos familiares de los internos de Uribana, sin identificarse por temor a represalias, indicaron que al menos 20 reos fueron víctimas de maltratos por parte de un grupo de funcionarios de la Guardia Nacional y de los custodios, quienes en su afán por saber información del evadido procedieron a golpearlos en repetidas oportunidades. Tras algunas denuncias, la Fiscalía 21 con competencia en Derechos Fundamentales de forma paralela comenzó una investigación al respecto.

Los familiares indican que a pesar de los hechos, la visita no fue suspendida para el resto de los módulos e inclusive el día de ayer los presos del Galpón 2 estaban recibiendo la conyugal.

Traslados para San Juan

La mañana de ayer comenzaron los traslados desde Uribana hasta el centro penitenciario 26 de Julio, ubicado en un lado de la hoy desalojada Penitenciaria General de Venezuela (PGV) en San Juan de Los Morros.

Los privados de libertad precisamente fueron del lote que trasladaron hasta Lara cuando el desalojo y el día de ayer fueron devueltos a su destino.

Cinco autobuses, uno de ellos un Transbarca, arrancaron fuertemente custodiados por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Se conoció de forma extra oficial que fueron más de 150 presos y más de 70 provenientes de Uribana, el resto de la comunidad penitenciaria de Fénix.