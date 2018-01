Reo de alta peligrosidad se escapa por un baño del hospital

El viernes llegó un vehículo del Servicio Penitenciario, adscrito a la Comunidad Penitenciaria de Fénix, hasta el Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto.

Los Guardias Nacionales y Custodios llevaban a Edgar Eduardo Moreno Monsalve, de 31 años de edad. El hombre fue visto en el área de cirugía de manos, ameritaba de una intervención que no debía ser de inmediato, pues había que esperar cupo como muchos, pero fue dejado hospitalizado.

El hombre estuvo en el hospital por tres días, pues le llegó su libertad y no fue precisamente de forma legal. Aprovechó su estadía y se escapó del principal centro asistencial de la región larense.

Se pudo conocer que el hombre estaba en el segundo piso en el área de traumatología, llevaba tres días y entre las 10:40 a 10:50 de la noche del lunes le pidió a uno de sus dos custodias que le quitara las esposas, porque se iba a bañar. Moreno Monsalve cerró la puerta y pasaron algunos minutos por lo que el funcionario de Servicios Penitenciarios se comenzó a inquietar porque no salía y tocó la puerta. Al no recibir respuesta irrumpió de forma violenta y al observar no había nadie.

El privado de libertad había planeado todo, se fue por una ventana del baño y saltó desde un segundo piso, se presume que en las afueras del Antonio María Pineda lo estaban esperando.

Fue a las 11 de la noche cuando los custodios penitenciarios notificaron al departamento de Seguridad del Hospital lo sucedido y se hizo una revisión por las instalaciones, pero la misma no tuvo resultados positivos, el preso logró escapar.

La mañana de este martes no se observó en el centro asistencial presencia de custodios, solo de funcionarios de la Guardia Nacional quienes fueron los primeros en saber la situación.

Se conoció que el hombre ya tenía sentencia y por eso fue trasladado a la Comunidad Penitenciaria de Fénix ubicado en el área de media.

Homicida

Según fuentes policiales Edgar Eduardo, quien ahora está prófugo de la justicia es considerado de alta peligrosidad y es que el mismo se encuentra detenido y juzgado por el delito de homicidio intencional calificado por motivos fútiles y homicidio calificado frustrado en grado de cooperadores inmediatos.

Fue detenido junto a dos personas más, pues el 17 de enero del 2010 ingresó a una vivienda en Barinas, estado de donde es natural y sin que le temblara el pulso disparó a cuatro personas. En el hecho tres murieron y una adolescente de 16 años quedó lesionada, quien fue la testigo clave del caso.

Pasaron tres años para que culminara el juicio y se diera un veredicto. El 10 de abril del 2013 Moreno Monsalve fue sentenciado a 30 años de prisión, la pena máxima. Los abogados defensores esperaron la publicación de la pena y allí procedieron a apelarla, por lo que en el 2016 hubo una respuesta y la misma fue rechazada, además que ratificaron la medida antes impuesta, por lo que debía cumplir sus 30 años de condena.

Según los documentos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) indica que Moreno Monsalve era agente de seguridad y orden público, sin hacer referencia a qué organismo del Estado pertenecía, pero estaba activo en sus funciones cuando cometió el triple homicidio. El hoy prófugo de la justicia ya llevaba ocho años de su condena, pero decidió escapar.

Cuatro fugados

Comentan fuentes policiales que se inició un operativo para atrapar al prófugo de la justicia, con él son cuatro los reos ahora que son buscados. Como se recordará este 25 de enero se escaparon tres reclusos del propio Centro Penitenciario David Viloria, mejor conocido como Uribana, entre ellos dos zulianos y un larense, de quienes no se sabe nada de su paradero.