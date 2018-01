Tres reos aprovechan oscuridad y se escapan de Uribana

A las 7:30 de la noche hubo un apagón por la zona norte de Barquisimeto, estado Lara, fue general, el mismo duró alrededor de tres horas y medias, sin embargo los penales como la Comunidad Penitenciaria de Fénix y el Centro Penitenciario David Viloria, conocido como Uribana, cuentan con una planta, pero la misma tardó en prender.

Aparentemente fue el momento exacto utilizado por tres privados de libertad para evadirse del centro penitenciario.

Lo habrían hecho por una garita, que era custodiada por un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quien alegó que se había quedado dormido.

Los reos saltaron por el lado izquierdo del penal y en medio de su escape, destruyeron parte del cableado eléctrico que es de un área que está en construcción hacia la parte de atrás del penal.

Un trabajador del Ministerio de Asuntos Penitenciarios en medio de una llamada le reportaba a su jefe inmediato que tan solo habían recuperado el 20 % de lo dañado, asegurando que se trata de instalaciones nuevas.

Así mismo manifestó en medio de la conversación que cuando se dieron cuenta las autoridades, ya los sujetos habían saltado y corrieron hacia la parte de atrás del penal.

Sin embargo, una fuente interna indicó que no fue sino hasta las 4:30 de la mañana cuando se hizo el acostumbrado pase de números que se dieron cuenta de la falta de tres internos del penal, allí comenzó la búsqueda por sectores y se supo de su escape.

A las 8 de la mañana iniciaría la visita para el módulo 5 de Uribana, pero a esa hora las puertas del penal aún se mantenían cerradas, allí se comenzó a correr el rumor entre los más de cien visitantes que estaban en el lugar.

Las mujeres quienes estaban con paquetes en mano y con pantalón blue jeans y franela blanca, estaban a la espera de alguna noticia y se les informó que la visita sería suspendida “mientras resolvían un problema interno”.

Se conoció que fue porque los privados de libertad se alzaron y reclamaron que no debían pagar las consecuencias de otras áreas del penal, para calmarlos, las autoridades decidieron abrir los portones y fue a las 10 de la mañana cuando comenzó a pasar la visita.

Del lado del anexo femenino se observaban las mujeres agarrando agua, otro grupo que ayudaba con la comida, otro lavando y algunas jugando, con una total calma, pero el rumor estaba latente, la noticia fue confirmada.

Identificados

Los presos son considerados de alta peligrosidad, los mismos quedaron identificados como: Ángelo José Piña Montilla (20), en marzo del 2016 fue detenido en la Costa Oriental del Lago, del estado Zulia, por una comisión de la GNB, por robo de vehículo y extorsión, el mismo se había fugado del retén El Marite del estado Zulia y fue detenido por efectivos del Cicpc Subdelegación Carora con un vehículo robado en julio del 2017, el segundo de los evadidos se trata de Johanderson Antonio León Molleda (28), también es evadido pero del pabellón B del Centro de Arrestos Preventivos de la Costa Oriental del Lago, mejor conocido como el retén de Cabimas, fuga que se materializó en el mes de abril del 2016, junto a 17 internos, este hombre, estaba detenido desde el 2015 por el delito de homicidio, posteriormente fue detenido por el Cicpc Subdelegación Carora con un vehículo robado en julio del 2017, es de resaltar que ambos son zulianos y fueron detenidos juntos, aunque se habían fugado de retenes distintos, por lo que se presume que son precisamente ellos dos quienes planearon la fuga a la que se le sumó un tercer reo larense, conocido como Darvy Antonio Chirinos Pérez (22), quien es residente de Carorita, al norte de la ciudad.

Sin operativo

No fue sino hasta horas de la tarde que desde el penal dieron aviso al resto de cuerpos de seguridad sobre la fuga.

“Esto es culpa de ellos mismos, se empecinan en esconder la fuga y no alertan al resto de funcionarios para que se pueda hacer un operativo por toda la zona norte y montar alcabalas en la ciudad y así hacer un cerco que impida que estos reos escapen, pero no hicieron nada, todo lo contrario le dieron toda la facilidad y tiempo para que escaparan”, comentó un familiar de los internos quien prefirió no dar su identidad.

La dama además indicó que sabía que una vez culminara la visita todos los reos pagarían por esa fuga, aseguran que vendrán los “maltratos”, como forma de “castigo”.

Trascendió que el funcionario de la GNB que estaba en la garita de guardia, quedó detenido y a orden del Ministerio Público, quien se encargará de indagar si hubo o no cooperación por parte del castrense para que se ejecutara la fuga de los tres privados de libertad que salieron del David Viloria, conocido como Uribana.