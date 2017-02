Una de las víctimas del triple homicidio estaba solicitada

Aún no puede creer lo ocurrido. Él se fue a trabajar temprano, contó, y lo llamaron al rato para decirle que “algo había pasado” con su hijo. El padre de Luis Enrique, una de las víctimas del triple homicidio perpetrado la mañana del sábado en el barrio La Lucha de Barquisimeto, dijo no tener idea sobre qué pudo haber sucedido, aunque también confesó a EL IMPULSO que su hijo andaba en malos pasos.

La morgue del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (Hcuamp) amaneció abarrotada, la mañana de este domingo, de familiares de las víctimas fatales de un sangriento fin de semana en la región.

Entre ellas resaltaban los seres queridos de los tres jóvenes que fueron asesinados al suroeste de la ciudad crepuscular: Luis Enrique Suárez, de 18 años de edad, Wilson Hernández Espinoza, de 18 años, y Oswaldo de Jesús Vera Atencio, de 21.

Estaba solicitado por la justicia

Explicó el progenitor del hoy occiso, José Rafael Suárez, que su hijo pasó la noche a que su tía en el barrio La Lucha, como acostumbraba hacerlo. En la tarde del viernes lo llamó para avisarle que no regresaría a su casa en Pílade Montezuma y esa fue la última vez que supo de él.

“Cuando llegué al sitio lo encontré tirado (…) Para ser sincero no sé qué paso porque no he tenido comunicación con nadie de la zona, supuestamente en ese momento andaba haciendo mercado. Él siempre iba para allá (a la localidad), duraba 10 días y se regresaba”, narró.

Reconoció que su hijo había tenido problemas con las autoridades meses atrás. Luis Enrique duró un día detenido, aunque no informó por cual delito, pero salió en libertad bajo medida de presentación; no obstante, había sido emitida una orden de aprehensión en su contra por no reportarse en los tribunales larenses. Era promotor de fotografías y comerciaba prendas de vestir para ganarse la vida.

El señor José Rafael expuso que hace aproximadamente ocho meses también sufrió la pérdida del mayor de sus tres hijos. Este habría sido ultimado tras enfrentarse a efectivos del Cicpc. Luis Enrique era el segundo.

Ajuste de cuentas

Se sospecha que el móvil del triple asesinato sea el ajuste de cuentas.

Cabe recordar que los tres muchachos caminaban juntos cerca de la parada de rapiditos que está en la avenida principal de la localidad, cuando fueron interceptados por unos sujetos, quienes sin mediar palabra descargaron sus pistolas -calibre 38 y 9 milímetros- en las humanidades de los hoy difuntos.

Luis Enrique habría corrido para ser alcanzado y herido en la calle 4 entre carreras 12 y 13 del sector Colinas de La Lucha; mientras que sus compañeros fallecieron en el recorrido hacia el ambulatorio de La Carucieña.

Los sabuesos siguen recabando información que les permita determinar con exactitud lo que ocurrió.