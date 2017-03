Vendedor de jabones fue asesinado en el oeste

Gabriel José Lucena Vargas (20) pedía auxilio, suplicaba que no lo dejaran morir, tras ser baleado en el intercostal, en el momento en el que se dirigía a su casa ubicada en la comunidad Alí Rafael Primera, kilómetro 6 de la vía Quíbor, zona oeste de la ciudad.

El hecho sangriento fue a las 6 de la tarde del jueves.

Marina Lucena, estaba sentada en la morgue, un hombre la abrazaba mientras ella lloraba. Se movía y repetía que su hermano era una buena persona, era trabajador. Asegura que fue herido como a dos cuadras de su vivienda, lo auxiliaron hasta el seguro social Pastor Oropeza, y desde su llegada “lo acostaron en el piso, porque no había camilla” .

Ella pasó en varias ocasiones y Lucena Vargas no hacia más que pedir que no lo dejaran morir, la joven le pedía a los médicos que lo atendieran, pero solamente lo drenaron, expresa la dama. “Me pidieron hacerle unos exámenes para poder operarlo y cuando ya traía el resultado, me dijeron que murió”, cuenta la muchacha a medida que sus lágrimas corren por sus mejillas.

Comenta que la víctima fatal era una persona que se ganaba la vida vendiendo jabones artesanales, que él fabricaba y precisamente el jueves había salido a cobrar a unos clientes que le debían en la misma comunidad. Desconocen quien le pudo haber disparado, pero saben que su asesino se llevó su cartera y su dinero. Con su muerte queda una bebe de 6 meses de nacida huérfana de padre. Era el tercero de cinco hermanos.