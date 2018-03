VIDEO: MLB suspende a Danry Vasquez por por incurrir en violencia de género

Grandes Ligas anunció el miércoles la suspensión indefinida al prospecto venezolano de los Astros, Danry Vásquez, luego de su arresto por sospecha de violencia doméstica. Además, Houston dio de baja al jardinero.

El comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, dijo que la suspensión está pendiente del resultado de la investigación criminal.

Un portavoz de la policía de Corpus Christi señaló el martes que el joven de 22 años fue arrestado con una orden el 4 de agosto, dos días después de que supuestamente golpeara a su novia en varias ocasiones en el estadio del equipo de los Hooks, sucursal Doble-A de los Astros.

Vásquez no ha jugado con los Hooks desde el 31 de julio y está en libertad tras pagar una fianza de 10.000 dólares por un delito menor. No pertenece al roster de 40 jugadores de Houston, por lo que no cuenta con protección del sindicato de peloteros.

“Agradecemos el compromiso de MLB para ejercer acción oportuna, y la diligencia del Departamento de Policía de Corpus Christi por continuar con su investigación”.

El martes, el diario Corpus Christi Caller-Times, al citar una declaración jurada del arresto, indicó que un video de vigilancia en el estadio captó el supuesto ataque. La declaración señala que autoridades de los Hooks reportaron el descubrimiento del video una vez que un empleado del equipo se acercó a los directivos para decirles que había recibido amenazas por parte de Vázquez.