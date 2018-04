VIDEO “Venezuela se está muriendo”, el llamado de una ONG ante la triste realidad del país

La situación que vive Venezuela en materia de escasez de medicamentos, insumos médicos, antibióticos, vacunas y entre otras tantas cosas no solo afecta a las personas que las necesitan para continuar viviendo o mejorar su calidad de vida. Quienes se han dado la noble tarea de recolectar estos productos que hacen falta a tantos venezolanos a nivel nacional también se ven afectados indirectamente ante la poca ayuda que han recibido para dar un respiro a quien lo necesita.

Cientos de organizaciones no gubernamentales a lo largo y ancho del país han hecho hasta lo imposible por ayudar a las personas que necesitan medicamentos en Venezuela. No solamente las personas de bajos recursos. A veces quienes también tienen el dinero para comprar sus medicinas tampoco pueden mejorar su calidad de vida porque simplemente el producto que buscan no existe en el país.

Tal es el caso de Marisol Diéguez. Ella es presidenta del Programa Humanitario para Venezuela, una ONG que se encarga de recabar medicinas e insumos médicos para cientos de personas a nivel nacional. A través de un video Marisol Diéguez relató lo que como voluntaria siente cada vez que alguien a través de las redes sociales pide algo y ellos no pueden resolver la situación, en la mayoría de los casos por falta de recursos.

Diéguez, detalla visiblemente afectada y con la voz entrecortada, lo difícil que es para el grupo que representa, decir que “no” a alguien que con desespero les pide alguna medicina o insumo medico y ellos no lo tienen o no pueden conseguirlo por falta de recursos.

“Recibimos peticiones todas las semanas, todos los días muy dolorosas. Uno de nuestros coordinadores hizo una distribución de Cloroquina para combatir la malaria por algunos estados del oriente del país y se encontró con que están dando cuatro gotas de de creolina en el agua para poder complementar los medicamentos que faltan y para los niños que tienen parásitos cuatro gotas de kerosene en el agua. Luego recibimos peticiones de formulas para los niños que tienen desnutrición y hoy una institución de Monagas en un grito desesperado pidió ayuda porque ya saben que hay un grupo de niños que van a fallecer esta semana”, dijo sollozando la voluntaria del Programa Humanitario para Venezuela.

La situación cada vez es más crítica. Las peticiones circulan a través de redes sociales y por servicios de mensajería instantánea como Whatsapp, pero no es suficiente. Algunos son las ven, otros al menos la comparten. Otros se dedican a rezar por todos aquellos que son afectados por la crisis humanitaria que hay en el país. Sin embargo “rezar no es suficiente”.

“Necesitamos ayuda real porque el país se nos está muriendo. Cada día llegan peticiones muy dolorosas. Quisiera invitarlos dos horas a nuestras redes para que entiendan todo lo que llegan todos los días. Para que me ayuden a encontrar sinónimos para decirle a la gente “no tenemos” o “no podemos” y he querido hacer este video para transmitir el dolor que hoy siento porque no nos damos abasto para ayudar más”, dijo entre lagrimas Marisol Diéguez.

La ONG tiene doce pares de antibióticos parados por falta de dinero. “Nosotros no somos artistas, no somos políticos, no somos militarse, no somos personalidades, solamente dependemos de lo que podamos hacer, así que dependemos de la generosidad de ustedes. Son gritos de auxilio que recibimos todos los días. Les pido por favor pónganse la mano en el corazón y ayuden mas. No tiene que ser a nuestra institución. Hay otras que están haciendo una labor loable. Venezuela necesita mucha más ayuda y no es suficiente rezar”.

El Programa de Ayuda Humanitaria para Venezuela (PAHPV) fue creado el 12 de febrero de 2014 para responder concretamente a la situación de conflicto social y escasez que vive el país.

La principal misión de la organización es la de recolectar insumos en centros de acopio y preparar la logística para su distribución en Venezuela, donde la ayuda va a instituciones de salud operadas por congregaciones religiosas, bomberos universitarios, comunidades indígenas, asilos y otros entes no dependientes del Estado.

En enero de 2017, el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) otorgó al Programa de Ayuda Humanitaria para Venezuela el estatus 501(c)(3), el cual lo acredita como Organización de Caridad.

Según Diéguez, desde su creación PAHPV ha entregado más de 250 toneladas de ayuda médica a los venezolanos.

Sin embargo para Diéguez no es suficiente. En América Latina solamente reciben ayuda de Panamá y Puerto Rico, mientras en Europa es Italia la que encabeza la lista de países donadores, al tiempo que España ha aportado “muy poco”, superada por Portugal.

A través de la pagina web de la organización www.ayudahumanitariavenezuela.org, en Twitter (@MarisolDiequezE), en Instagram (@marisol1504) y en Facebook (Ayuda Humanitaria para Venezuela), podrás tener detalles de que se necesita, como colaborar en diferentes partes del mundo y las cuentas bancarias donde podrás aportar tu granito de arena para los venezolanos necesitados.