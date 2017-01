¿Abandonó el cargo?

Retomo estas notas como reflexiones sobre lo acontecido en Venezuela y el mundo. Comienzo con tres hechos de los últimos días de 2016 y primeros de 2017. El primero de ellos la visita N° 161 de nuestra amada Divina Pastora. Gran desborde de fe y de amor hacia la dulce Madre. Mucho que agradecerle y pedirle. Valiente y clarísima la homilía del arzobispo López Castillo.

Demolió al régimen de tal manera que la radio y TV fueron secuestradas para una insulsa cadena presidencial. Madres recién dadas a luz, enfermos y ancianos no pudieron ver la procesión.La presencia de la Virgen nos fortalece y nos anima en momentos tan difíciles. Salve Divina Pastora.

El segundo acontecimiento es el hostigamiento del régimen a EL IMPULSO. Estuvimos varios días sin el diario en la calle. Y vaya que nos hizo falta. Lo destacable de esta situación es que EL IMPULSO, fiel a sus fundadores, no se doblega. Ahora los larenses lo queremos y lo respetamos más. Resistencia ejemplar, digna de seguir por las próximas generaciones de comunicadores. Y en tercer lugar, una breve nota de dolor por el fallecimiento de dos abogados dignos, grandes amigos y hombres de principios, Ramón Ignacio Zubillaga Guillén, fallecido el 26 de diciembre y Rafael Rodríguez Parra, fallecido a comienzos de año. Ambos me honraron con su amistad. Los despido conmovido, seguro que la conducta rectilínea de ambos los habrá conducido ala gloriade Dios.

El tema del día es la discusión abierta por la Asamblea Nacional, acerca del abandono del cargo de presidente de la república por parte de Maduro. El abandono no aparece en ninguna de las anteriores constituciones venezolanas. No existe ni jurisprudencia ni doctrina sobre esto. La Exposición de Motivos de la Carta Magna de 1999, no menciona nada de este tema.

Luego es ahora cuando puede comenzarse una discusión acerca del abandono del cargo y sus alcances. Me asombra que se haya dicho que no es constitucional plantear el abandono del cargo de presidente. Está previsto en el artículo 233 constitucional.

Otro problema es que se crea que no hay causal para que proceda, pero constitucional es. Basta que la Asamblea Nacional declare que el Presidente de la república ha abandonado el cargo, para que se materialice la falta absoluta del presidente.

Abandonar no es solamente irse y dejar acéfala la presidencia, también lo es desatender, descuidar, desentenderse de las obligaciones que debe cumplir el presidente. Ver y sufrir las escuelas y hospitales en ruina, ver y sufrir la inseguridad, la inflación, la escasez de alimentos y medicinas entre otras cosas, sin que el presidente se interese en eso, es abandonar el cargo.

La historia de Venezuela reseña la cuenta semanal que los ministros le rendían al Presidente. La reunión de trabajo de los Consejos de Ministros, todo eso desapareció con Chávez y Maduro. Que la Asamblea Nacional termine su faena e informe al país y al mundo que Maduro ya esexpresidente.