ABC de la política – ¡Ecosistema contra ANC!

Una de las mujeres más inteligentes que conozco, Marina Lander de Peraza, me hizo un sesudo análisis de cómo se había conformado un ecosistema contra la Asamblea Nacional Constituyente.

Los partidos políticos, Asamblea Nacional, los estudiantes, la resistencia, independientes, chavistas, ex chavistas, la Iglesia y la comunidad internacional, cada uno asumió un rol, todos hacia el mismo objetivo. Eso es indestructible, dice ella.

La ANC pretende el control del aparato del Estado por parte de un grupo de malandros, corruptos, que colocaría a la Nación al servicio de la delincuencia, de la informalidad y de la ilegalidad.

Para llegar a consolidar la ANC el gobierno ha atropellado (asesinatos, golpes, cárcel…) al 80% que la rechaza.

Por ello, enarbola un arma poderosísima: la moral y la razón.

La sociedad venezolana repolitizada ha creado un sintagma. Los que he ido llamando los duros: estudiantes, resistencia e independientes que no creen en nada, ni en nadie y menos en cualquier escenario que no sea la salida del gobierno; los institucionalistas, partidos políticos; los chavistas que luchan por su preservación y no confían en la MUD… todos en el mismo objetivo.

Su perfección es tal y así son los procesos sociales que sin haber logrado la cantidad de votos esperados el 16/7, la comunidad internacional valoró el esfuerzo de la sociedad y reconoció su expresión política; los independientes, estudiantes y resistencia han empujado a los partidos políticos a la calle; las acciones de La Asamblea Nacional como el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, tuvo acompañamiento…

Esta semana es crucial la Asamblea Nacional deberá desconocer el gobierno, asumir el mandato del 16/7 con el nombramiento de los poderes públicos y exigir el reconocimiento internacional. Están planificados paros generales y protestas locales… Dependemos de que el ecosistema se mantenga como hasta ahora con mucha cohesión, compromiso, responsabilidad, disciplina… para que logre parar esa aberración constitucional.