ADELANTAR ELECCIONES

En los gobiernos presidencialistas como son el venezolano, el norteamericano, el chileno, el colombiano y muchos otros, las elecciones presidenciales son inamovibles. Eso no ocurre en los gobiernos parlamentarios como España, Inglaterra, Italia, en los cuales, cuando el Ejecutivo Nacional pierde mayoría en el Parlamento y no puede formar gobierno, el Presidente tiene la facultad de convocar unas elecciones no previstas. Venezuela, reitero es un sistema presidencialista, y, por ejemplo, USA (hay un complejo antinorteamericano tonto en la izquierda latinoamericana) todas las elecciones tienen una fecha de realización fija. Cada cuatro años, el segundo martes de noviembre del año correspondiente, se elige un nuevo presidente o se reelige por un período más el que ejerza el cargo. Si el Presidente muere o renuncia, asume el Vicepresidente hasta la nueva elección presidencial, como ocurrió con Kennedy en 1963, quien fue asesinado y Nixon en 1974, quien renunció.

En Venezuela, salvo que el presidente muera, renuncie, sea destituido por insania mental, abandone el cargo o se revoque por referendo revocatorio, las elecciones presidenciales fueronhasta 2006, el primer domingo del mes de diciembre del año respectivo y la costumbre es fuente de derecho siempre que no contraríe alguna norma jurídica. Cada seis años, el primer domingo de diciembre, se debe elegir al presidente de la república o se reelige a quien estéen el cargo. En USA hay posibilidad de una sola reelección, en Venezuela, lamentablemente, existe la reelección indefinida. En 2012, por primera vez, el CNE movió la fecha de la elección presidencial, la adelantó al 7 de octubre de aquel año. El Presidente, no obstante estar muy enfermo, aspiró a la reelección y se adelantó la elección antes de que el Presidente muriera. Grave error de Chávez al postularse y grave error del CNE de adelantar la elección. El Presidente murió en marzo sin haber tomado posesión del cargo y hubo que convocar a nuevas elecciones en abril de 2013. Todo esto nos demuestra la importancia de la fecha en una elección de autoridades y más si es la del Presidente de la República en un país presidencialista, sujeto a los caprichos e intereses de un grupo en el poder, interesado en continuar ejerciéndolo.

Este año debe haber elecciones presidenciales en Venezuela, deberían hacerse el primer domingo del mes de diciembre de 2018, pero un organismo espurio e inexistente como la ANC, ha convocado esa elección presidencial para antes del 30 de abril del presente año 2018. Por qué y para qué esa extraña movida de fecha de la elección presidencial? Que yo sepa el CNE todavía no ha dicho nada, pero ya sabemos qué va a decir. Ante eso, el país espera una respuesta clara, unida, coherente, contundente y definitiva de la oposición. Me quejo de la falta de información de la MUD. Por eso su credibilidad ha bajado. Sólo le pido informar una vez por semana lo que pueda informar, pero algo. No creo que sea mucho pedir. Gracias.