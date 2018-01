Amilcar en el recuerdo

“El amigo es otro yo. Sin amistad el hombre no puede ser feliz.” Aristóteles

Según Inmanuel Kant, filósofo prusiano de la Ilustración, primero y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán, el ser humano es un fin en sí mismo y el concepto de dignidad se fundamenta en ese mismo principio. También señala que el ser humano es un sujeto moral que establece sus propias reglas y leyes por las cuales se rige.

El ser humano nace para la excelencia, es su propio amo, su propio dueño en el sentido que debe tener la libertad sin limitaciones externas para gerenciar su voluntad de realizarse, perfeccionarse, de optimizar su bienestar sin afectar la dignidad, la moral, la ética y el respeto en sus relaciones con los otros.

Grata la presencia de un hombre, amigo de muchos años, en cuyo abrazo afectuoso nutrimos en nuestra mente un pasado alegre y presente alentador durante reencuentro reciente en una cafetería que recordó el mensaje de ese virtuoso del pensamiento, citado con anterioridad.

Amilcar Lusinchi, bien recordado en esta casa periodística donde se desempeñó como jefe de producción durante muchos años, sigue siendo el hombre del afecto sincero, ex compañero de trabajo, hoy fortificado de pujanza. El auténtico empresario que hizo realidad su sueño.

Una tertulia que partiendo del ayer nos colocó en el hoy la historia de quien de humilde se convirtió en el amo de sus quimeras con una riqueza familiar motivadora.

Amilcar siguió los instintos de Steve Jobs, un empresario y magnate norteamericano de los negocios del sector informático y de la industria del entretenimiento estadounidense, quien abandonó sus estudios para convertirse después de muchos esfuerzos en cofundador y presidente ejecutivo de Apple, emprendedor digno de ejemplo para las nuevas generaciones. Fue también el primer ordenador con una bella tipografía.

Cuando Amilcar tuvo una idea clara de su futuro, renunció al trabajo en la empresa periodística y marchó sólo siempre en el camino de las artes gráficas hasta llegar a ser el dueño de AJL Producciones, una de las firmas de litografía más emblemáticas en Barquisimeto.

Se atrevió a dejar todo por ir tras un sueño y arriesgó la seguridad que da un puesto fijo de trabajo. Hizo y hace lo que le apasiona, hoy rodeado de una gran familia con sus dos hijos, Amilcar José y Amilcar Antonio, igualmente realizados, con residencia, uno en México y otro en Madrid, siendo éste último uno de los fotógrafos profesionales más solicitados en la capital de España.

Soy admirador de este tipo de personas, hombres hechos así mismos. Hombres que han creado grandes empresas desde cero.

Desde este rincón de opinión dejo copada la capacidad de enorgullecerme por seguir siendo su amigo, porque el camino que hemos recorrido nos unió tanto, recogiendo los pedazos de sueños rotos para crear nuevos con paciencia y comprensión, nutriéndonos de la paz que brinda los albores del Alba. Ese lugar donde uno descansa de lo cotidiano para encontrarse con las pequeñas cosas, esas, las más simples, las que brindan serenidad que solo Dios con su infinita bondad y misericordia, pone en nuestras manos como un milagro de vida que no volverá a repetirse hasta un nuevo amanecer.