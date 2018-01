A, B, C del 2018

El 2018 es un año crucial para Venezuela, el máximo anhelo del pueblo es superar la inflación y la escasez a fin de evitar la hambruna que día a día se comienza vislumbrar en el país. Para el gobierno se hace perentorio lograr el reconocimiento de su presunta Asamblea Nacional Constituyente, así poder echarle el guante a créditos y financiamientos internacionales para reflotar su desgastado proyecto. Para la oposición es lo contrario, es imprescindible lograr desmontar la “constituyente”, piedra de tranca a todos los cambios que amerita la patria.

Para alcanzar los anhelos del pueblo es indispensable que éste asuma el verdadero rol que debe tener en democracia, superar la cavernaria visión existente, dejar de ver los gobernantes como líderes supremos, “comandantes”, jefes incuestionables, debe comenzar tratarlos como lo que realmente son; empleados públicos obligados a trabajar al servicio de la ciudadanía cuya única misión es brindar resultados positivos, sin excusas, ello aplica desde los concejales hasta el presidente de la república ¡La presión social es la clave!

Para el gobierno no será fácil deshacerse de las sanciones internacionales que él mismo se buscó tras violar la constitución y la sacritud del voto. Trata mantenerse a flote con convenios binacionales, principalmente con Rusia y China de los cuales nada se sabe a profundidad. Con el “Petro” intenta hacer lo que no pudo con el “Bolívar Fuerte”, sin embargo, la insistencia del mismo proyecto retardatario con mismos protagonistas avizora otro estruendoso fracaso. Hasta que no retome el canal constitucional y democrático difícilmente la comunidad internacional vuelva aceptarlo, mientras los venezolanos seguiremos viendo cómo nuestra descalidad de vida sigue siendo objeto de burla para el mundo.

Para la oposición es vital retomar la confianza, la empatía para con los venezolanos. Está obligada abandonar posturas retrógradas, comprender el problema de la nación no es exclusividad de los partidos políticos, es estructural, por lo que debe ser abordado desde todas las perspectivas, en consecuencia, debe dejar de ser una oposición partidista, debe abrirle paso a todos los sectores de la sociedad, solo así podrá ser oída nuevamente, generar confianza. Lo otro, debe tener inexorablemente claro que todo comienza por el desmontaje de la “constituyente” mientras el gobierno siga operando a través de ella de nada valen cargos de elección popular, incluyendo la presidencia de la república.

Pudiéramos sumar un cuarto ingrediente, la comunidad internacional, sacarnos de la cabeza una presunta invasión o incursión militar ¡Jamás! sí contar con todo su peso a la hora de ejercer presión a un régimen sin respeto alguno a la voluntad del soberano, que depende de la manipulación de las necesidades que él mismo indujo al pueblo. Los venezolanos nos encontramos acorralados ante un gobierno amo y señor de todo tipo de violencia, auspiciada por instituciones en situación de secuestro por parte del Psuv. @leandrotango