Barquisimeto decide por Centroccidente

Barquisimeto junto con Cabudare es desde hace tiempo el conglomerado urbano más importante de la Región Centroccidental venezolana y eje fundamental de las actividades industriales y comerciales de la zona, por ello se ha convertido en núcleo geopolítico de indiscutible influencia en los estados Lara(es su capital), Portuguesa, Trujillo, Yaracuy y Cojedes.

Esta muy consabida realidad se agiganta políticamente en las próximas elecciones regionales del 15 de octubre, en las cuales Gobierno y oposición democrática se encontraran en una encrucijada fundamental que decidirá el futuro del país por un largo tiempo.

Veamos lo siguiente, si el Gobierno logra obtener espacios de considerable influencia a nivel nacional, ante los ojos del mundo lucirá como democrático, tolerante, convivente y respetuoso de la voluntad electoral de su pueblo. Esta meta la puede lograr si la abstención se mantiene por el orden del 50 por ciento, cifra histórica para elecciones de Gobernaciones. Quiere decir que la Unidad Democrática está obligada a promover una participación que rompa este comportamiento tradicional del electorado y empujar la votación por encima del 60%

Las últimas encuestas son favorables en este sentido, no obstante en Lara se observan indicativos preocupantes para la oposición debido a que en el cordón electoral donde es mayoría clara persisten ruidos respecto a la intención de votar por el candidato de la MUD Henri Falcón. Si estos electores no rectifican rápidamente su conducta y se ponen en sintonía con el sentimiento nacional de los demócratas, el éxito de la oposición corre peligro de concretarse. Riesgo que no afecta únicamente a Lara sino que se reflejaría a nivel de toda la región centro occidental.

Veamos, si la votación se establece por el orden del 50% la opción que el oficialismo gane en Portuguesa, Yaracuy, Trujillo y Cojedes es grande. Si a estos estados se suma Lara tendríamos un inmenso espacio demográfico rojo rojito en pleno corazón de Venezuela. Por supuesto que la MUD ganará en estados vitales que arrojaran cifras totales muy favorables para la Unidad Democrática, pero de perder Lara el impacto de reconquistar una Gobernación sería inmenso para el oficialismo porque ellos alegarán que la oposición es mala gobernando y que nuestro Estado es la comprobación de ello, convirtiendo además toda la región centro occidental en un bastión chavista desde el cual intentaran reconquistar los espacios perdidos a nivel nacional, y todo seria por los barquisimetanos no poder calibrar la importancia de esta coyuntura, donde lo importante no es evaluar y juzgar la gestión de Falcón sino alinearse con las mayorías democráticas que caminan electoralmente hacia Miraflores.

En verdad no se trata en estas elecciones regionales de hacer un balance sobre el éxito o fracaso del gobernador Falcón, habrá el momento de hacerlo y probablemente cuando se haga, su gestión apruebe el escrutinio. Ahora no es la suerte de un dirigente la que está en juego, con todo y que tenga perfil de líder político a nivel nacional. En estos momentos lo que está en juego es demostrar si la Unidad Democrática es mayoría y si está bien cohesionada para tomar el Poder por vía del voto. Dios quiera barquisimetanos y cabudareños entiendan esta verdad urgente. Dios con nosotros.