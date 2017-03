Carta a un amigo – ¿Qué es el amor? (1/2)

Amigo, te escribo para continuar el tema que en noches pasadas platicábamos en el café. Y decidí escribirte una carta, de puño y letra, como ejercicio de escritura manual, ya que se me estaba olvidando como es escribir con mis propias mano y no a través de un teclado, ¡qué bien se siente de nuevo!

Y sobre todo escribirte una carta, no el frío e-mail, menos el escaso Twitter que con sus 140 caracteres nos pide que ahorremos también palabras, que paradoja, en un mundo que a diario nos exige que ahorremos energía, agua, comida, y pare de contar tantas cosas, también debemos ahorrar palabras que era lo único gratis y en abundancia que nos quedaba.

Que divino se me hace remembrar este viejo sistema de comunicarse con el que esta distante, pero también con el que está cerca y no encontramos como decir lo que si nos permite la intimidad con el papel.

Continuando con el tema sobre ¿Qué es el amor?, y ¿cómo nos cuesta decir te amo? ¿Por qué en una borrachera decimos y expresamos libremente los sentimientos, al igual que en los sueños, que no nos atrevemos hacer consientes? A un amigo y hasta un extraño, le confesamos nuestros desvelos, las angustias y alegrías de nuestro amor, pero no se lo decimos igual a la persona amada, o no se lo trasmitimos con igual franqueza.

Muchas veces creemos que amor es solo el sentimiento que nos ata a otra persona, fundamentalmente a la pareja. Cuántos nos cuesta a veces decir ¡te amo ¡ al padre o a la madre, al hijo, a un amigo, a una amiga. Le decimos: ¡te quiero!, ¡se te quiere! De inmediato me viene a la mente la letra de esa bella canción de Manuel Alejandro: Amar y Querer, que en una de sus estrofa dice: Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar…

En efecto, querer tiene un sentido más posesivo, más privativo, responde más a lo que de una u otra manera considero mío. El amar es más infinito, más solidificado, más permanente. El querer es más fluido, más circunstancial.

¿Quién sabe qué cosa es el amor?, que respuesta tan complicada. Todos creen saber pero pídeles que te lo definan en pocas palabras y desafías a todo el mundo. Por qué si todos lo sentimos o deberíamos sentirlo, no sabemos cómo responder. Simplemente, creo, porque no entra con la razón. El amor se siente, no se define, no se racionaliza.

Algunos cuestionan que la palabra amor se prostituye, pierde sentido, cuando saludamos a todos con un: ¡Amor, ¿Cómo estás?! Yo pienso que lo triste no es eso, sino que no lo decimos con sinceridad, es simplemente el sustituto, de tu nombre, en vez de decir: hola Pedro, ¿cómo estás? El amor requiere de una práctica permanente, si no se ejercita se muere. Cuando se ama no hay límites, no hay obstáculos, no hay egoísmo. El amor no puede ser a medias, se ama o no se ama, no te puedo amar más o menos o regular, se ama mucho o poco pero se ama.

Te conozco, a lo mejor estarás pensando que soy “El último Romántico”, como el titulo de esa hermosa canción de Nicola di Bari. Bueno así será. No me da pena hablar de estos temas, aunque me llamen cursi. Aunque ya pocos obsequian una flor, y menos van a las plazas a ver besarse a las palomas y algunos ni se toman de la mano, ni se ven a la cara, salvo que sea por la fría pantalla del computador. Continuará…

Pedro Rodríguez Rojas

[email protected]