COLUMNA El Rincón de los Miércoles

Ya entramos en la recta final para llegar a unas elecciones venezolanas muy cuestionadas. El comienzo de la campaña no reflejó el acostumbrado entusiasmo de pasados procesos electorales donde los convocados se convierten en los grandes protagonistas gracias al sistema democrático que los avala y les ofrece suficientes garantías de honestidad y transparencia.

Cuando eso no ocurre, la desconfianza hace mella en elector y casi lo obliga a mostrarse indiferente en el entendido que su voto carece de la importancia que debe tener. La no participación de las organizaciones políticas que hacen vida en el país petrolero enturbia el acto comicial, lo despoja del valor ciudadano y lo envilece. En los países donde imperan las dictaduras, las elecciones carecen de veracidad a la hora de conocerse los resultados finales de la consulta popular.

El árbitro electoral, que debe ser imparcial en la vigilancia del proceso donde el pueblo manifiesta su voluntad, sin la influencia del poder del Estado, como a muchas veces sucede. Si no han confianza en el Poder Electoral será muy difícil la credibilidad del elector, que vota, pero no elige. En democracia es de suma importancia la necesidad de tener observadores internacionales para que puedan dar fe. o no, de unas elecciones. Cuando hay interés en no invitarlos la sospecha siempre rodeará a los interesados en degradarla.

II

Nuestra América Latina tiene este año varios compromisos con el sistema democrático, empezando por Venezuela. Colombia y Brasil están también en la agenda, mientras el Paraguay acaba de concluir la elección del nuevo Presidente. Que sepamos, ese último suceso concluyó sin ningún incidente .

Su nuevo Jefe del Estado pertenece al ala conservadora del Partido Colorado, aunque todos lo identifican como un personaje militante del liberalismo .. Colombia, según todas las encuestas, espera la victoria de Iván Duque, un político joven, de mucho talento y profundamente democrático en su pensamiento, que promete una Colombia unida capaz de mantener su crecimiento económico.

Su principal rival es el ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, de muy lamentable recordación en su paso por la principal alcaldía del país Venezuela enfrenta una elección llena de contradicciones por la falta de participación de los partidos opositores. El candidato oficial pretende quedarse otro quinquenio en el poder como líder de la llamada “revolución”. Hay otros tres aspirantes, pero según las encuestas no tienen ninguna oportunidad para enfrentar a Nicolás Maduro.

Se teme, sin embargo, una gran abstención, obligada, entre otras causa. Por la grave crisis social que padece el país. Lo cierto es que en Latinoamérica, el izquierdismo está de capa caída por sus malos gobiernos. La última catástrofe parece estar viviéndola Daniel Ortega, en Nicaragua, a quien hacen responsables de más 35 muertos en una represión brutal de su ejército contra estudiantes universitarios En cuanto a Evo Morales, uno de los pocos sobrevivientes del radicalismo izquierdista, la mayoría de los bolivianos ya no quieren elegirlo para un nuevo periodo. Así estamos.

III

La periodista Adriana Ciccaglione alerta sobre la destrucción total del legendario edificio donde funcionó el cine Rialto, considerado un Patrimonio Cultural de Barquisimeto y le pregunta al Consejo Comunal del Centro cuál es la razón por la que no han planteado ante las autoridades ese crimen urbano contra la edificación de la calle 29. Ya es hora, decimos aquí, que el nuevo Alcalde aparezca en la ciudad para evitar que la ciudad siga avanzando en su deterioro.

DATO: Desde el 2023 Venezuela ha perdido más de 43 mil asientos en la oferta semanal de vuelos en aerolíneas internacionales. De las 23 empresas que operaban hace cinco años apenas 11 se mantienen en el país. Y no hablemos de los vuelos domésticos, la mayoría de nuestras capitales apenas cuentan con el servicio. En Lara solo hay un despegue diario, Cosas de la revolución. No hay comentarios futboleros esta vez. Hoy toca visitar a los chicos.