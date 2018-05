COLUMNA Parafraseos 04-05-18

• Hay un pueblo hambriento de verdades y pocos le están ayudando a mitigar esa hambre.

• La señal de costumbre fue probablemente inventada por un urólogo que quería permanecer en el anonimato.

• El gobierno mete la pata cerrándole al pueblo su derecho al pataleo.

• Pan no hay pero circo sí. La mamá de los circos, este 20M.

• La sonrisa es una prenda personal que le queda bien a todo el mundo. Y nunca pasa de moda.

• Mi mamá, aunque iletrada, era muy inteligente. Siempre se cuidó de no llamar a sus hijos unos hijos de p…

• Errar es de humanos, pero los venezolanos, cada vez que erramos en una elección, somos requete humanos.

• Uno nunca llega a pensar en la edad que tiene cuando todavía se sostiene. Luego llega el momento al preguntársele cómo se sienta, la respuesta: “de sentarme, me siento bien. El problema es para pararme”. Y eso lo explica todo.

• La vida es demasiado corta para estarle dando largas a la posibilidad de vivirla hoy mismo.

• En relación a lo anterior, advierto lo siguiente, si bien es cierto que no debemos vivir el presente con criterios de escasez, tampoco debemos caer en su despilfarro.

• Quizá todos reaccionemos con furia de insatisfechos pordioseros cuando tengamos que hacer cola en los basureros.

• En la medida de lo posible, es bueno expresar nuestros disgustos con gusto. Le estamos picando adelante al enojo, pues una respuesta amable quita la ira.

• Esta definición de estúpido la leí en Internet: “Aquel que conoce la verdad, ve la verdad, pero todavía cree las mentiras”.

• El candidato Maduro ofrece arreglar todo lo que su presidente no pudo. Yo lo dudo.

• Cuando una puerta se cierra uno espera, sin es única, que no se tranque para siempre.

• Ahora que las medicinas escasean, lo mejor para la tos es la diarrea; o a la inversa, pues una busca evitar la otra.

• Como todo aquí anda al revés, hay que enjuiciar a todo aquel que tenga juicio.

• Debería haber un Décimo Primer Mandamiento que diga : cumplirás todos los anteriores.

• Siempre es bueno masticar bien lo que luego vamos a decir por si llegado el momento tengamos que tragárnoslo.

• Después de tanto saqueo al erario público, no sabemos si el gobierno debería correr, o encaramarse (como lo hizo el Zaqueo de la Biblia). Pero este personaje cambió para bien

• No vengan con el cuento que estamos como estamos por el dólar para-lelo(s). No hay güey. Los culpables son El Chávez Yesterday y el Maduro Today.

• A mi amiga Digna le toca hacer su cola para comprar comida todos los miércoles. Uno de tantos miércoles, como de costumbre, la hizo por varias horas, y en diferentes supermercados. Para decirlo en buen criollo, “llegó a su casa con las manos pelás”. No fue digna de encontrar lo que por ley el gobierno le debe garantizar. Arrieros somos y en el camino andamos. ¡Nos vemos por ahí!